Депутаты ЛДПР считают, что полеты в Турцию стоит прекратить

На любимом многими россиянами курорте зафиксировали рост количества заболевших COVID-19

Депутат ГД РФ Игорь Лебедев и его коллега по партии ЛДПР Антон Морозов оценили, к чему может привести преждевременное открытие границ с некоторыми странами. Оба политика считают, что распространение коронавирусной инфекции в мире представляет опасность для туристов

С 1 августа 2020 года Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией. Многие россияне поспешили приобрести туры в Аланью, Анталью и на другие турецкие курорты.

В Турции, по последним данным, зафиксирован резкий рост заболевания COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. Он отметил, что нельзя допустить, чтобы ситуация обернулась тяжелыми последствиями.

Депутат ГД РФ Игорь Лебедев считает, что российские туристы в Турции оказались в опасности. По его словам, есть два варианта разрешения ситуации – вернуть всех домой, закрыть границы и посадить вернувшихся на изоляцию или бездействовать, как это делают в США.

Коллега Лебедева Антон Морозов высказал общую позицию либерал-демократов. По его словам, открытие границ было преждевременным. Депутат отметил, что угроза заражения коронавирусом никуда не исчезла. Он подчеркнул, что необходимо ответственно относиться к здоровью. Морозов подчеркнул, что на отдыхе туристам сложнее соблюдать меры предосторожности и социальную дистанцию. Член ЛДПР считает, что многие туристы расслабились.

"Но вирус не дремлет, и Турции это сейчас также касается", – заявил Морозов.

Напомним, по последним данным в Турции выявлено около 235 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Более пяти тысяч больных погибло.