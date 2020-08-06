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Люблинский суд Москвы сегодня вынесет решение по делу "Нового величия". Как сообщают СМИ, участников организации уже признали виновными в создании экстремистского сообщества.
Об этом пишет РИА "Новости". Как передает телеканал "360", фигуранты дела, по версии следствия, намеревались захватить власть в России с помощью госпереворота. Подсудимые же утверждали, что взяли эту идею от внедренных сотрудников правоохранительных органов.
По этому делу арестованы Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков и Руслан Костыленков. Еще три человека находятся под домашнем арестом, один объявлен в международный розыск. Рустам Рустамов и Павел Ребровский уже получили свои сроки.
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