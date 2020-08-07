Стартовала загрузка ядерного топлива в первый блок Белорусской АЭС

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Загрузка ядерного топлива в первый блок Белорусской атомной электростанции началась. Об этом в "Твиттер" сообщили представители компании "Росатом".
На энергоблоке № 1 Белорусской АЭС началась загрузка ядерного топлива pic.twitter.com/pLB7rmbqZd— Росатом (@rosatom) August 7, 2020
Ранее отмечалось, что таким образом начнется физический запуск энергоблока. РИА "Новости" уточняет, что сначала он будет работать на минимальной мощности, которая впоследствии будет увеличена.
Напомним, что ввод в эксплуатацию энергоблока №2 на БелАЭС запланирован на 2022 год.
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