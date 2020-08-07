Стартовала загрузка ядерного топлива в первый блок Белорусской АЭС

Пока реактор будет работать на минимальной мощности

Загрузка ядерного топлива в первый блок Белорусской атомной электростанции началась. Об этом в "Твиттер" сообщили представители компании "Росатом". 

Ранее отмечалось, что таким образом начнется физический запуск энергоблока. РИА "Новости" уточняет, что сначала он будет работать на минимальной мощности, которая впоследствии будет увеличена. 

Напомним, что ввод в эксплуатацию энергоблока №2 на БелАЭС запланирован на 2022 год.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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