СМИ: в Китае распространяется новый смертельный вирус

СМИ: в Китае распространяется новый смертельный вирус
Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Инфекция передается через клещей

Китайские СМИ сообщили о том, что в стране зафиксирована вспышка нового вируса SFTS. Журналисты рассказали, что семь человек уже не смогли победить болезнь, при этом заражены еще 60 жителей. 

Сначала заболевших фиксировали в провинции Цзянсу, но позже вирус вышел за пределы этой зоны и его обнаружили и у жителей провинции Аньхой. Вероятно, инфекция распространяется и еще в одной части страны – провинции Чжэцзян. Одна из пациенток призналась журналистами, что у нее был кашель и температура, а в крови был снижен уровень лейкоцитов и тромбоцитов. 

Вирус SFTS обнаружили еще в 2011 году. Инфекция передается от клещей и от человека через слизистую или кровь. Об этом рассказал доктор Шэн Цзифан из больницы при Чжэцзянском университете, передает Global Times. 

В конце 2019-го в Китае произошла вспышка вируса SARS-CoV-2. В результате распространения инфекции в мире была объявлена пандемия. Многие страны закрыли свои границы и ввели жесткие ограничительные меры на время. 

Полина ИВАНОВА

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