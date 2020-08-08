Инфекция передается через клещей

Китайские СМИ сообщили о том, что в стране зафиксирована вспышка нового вируса SFTS. Журналисты рассказали, что семь человек уже не смогли победить болезнь, при этом заражены еще 60 жителей.

Сначала заболевших фиксировали в провинции Цзянсу, но позже вирус вышел за пределы этой зоны и его обнаружили и у жителей провинции Аньхой. Вероятно, инфекция распространяется и еще в одной части страны – провинции Чжэцзян. Одна из пациенток призналась журналистами, что у нее был кашель и температура, а в крови был снижен уровень лейкоцитов и тромбоцитов.

Вирус SFTS обнаружили еще в 2011 году. Инфекция передается от клещей и от человека через слизистую или кровь. Об этом рассказал доктор Шэн Цзифан из больницы при Чжэцзянском университете, передает Global Times.

В конце 2019-го в Китае произошла вспышка вируса SARS-CoV-2. В результате распространения инфекции в мире была объявлена пандемия. Многие страны закрыли свои границы и ввели жесткие ограничительные меры на время.