Особая подкормка исправит последствия неправильного полива

Улучшить урожай болгарского перца непросто: растение требует постоянного ухода и плохо переносит перепады температур. В последнем случае листья на кустах начинают желтеть и скручиваться, а сами плоды – светлеть и засыхать. В августе перцу необходима специальная подкормка, которая поможет спасти урожай.

Почему желтеют листья у перца

Вредители, неправильный полив, сильная жара, отсутствие минеральных веществ в грунте – все это может стать причиной плохого урожая перцев. Если листья деформируются, то, скорее всего, растение атакуют вредители. В этом случае кусты необходимо поливать мыльным раствором каждый вечер.

Также перец начинает сохнуть из-за недостатка влаги или сильной жары. В этом случае можно создать дополнительную тень на грядках. А справиться с последствиями неправильного ухода поможет подкормка.

Рецепт удобрения для перцев

В августе эту культуру лучше всего подкармливать янтарной кислотой. Для этого необходимо развести 20 мл вещества в одном ведре воды. Опрыскивать нужно только листья перца, причем в вечернее время, чтобы не допустить появления ожогов у растения, пишет автор канала "Дачный уголок" в Яндекс.Дзен.

Ранее "Утро.ру" рассказало, чем еще можно подкормить перец летом.