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Улучшить урожай болгарского перца непросто: растение требует постоянного ухода и плохо переносит перепады температур. В последнем случае листья на кустах начинают желтеть и скручиваться, а сами плоды – светлеть и засыхать. В августе перцу необходима специальная подкормка, которая поможет спасти урожай.
Почему желтеют листья у перца
Вредители, неправильный полив, сильная жара, отсутствие минеральных веществ в грунте – все это может стать причиной плохого урожая перцев. Если листья деформируются, то, скорее всего, растение атакуют вредители. В этом случае кусты необходимо поливать мыльным раствором каждый вечер.
Также перец начинает сохнуть из-за недостатка влаги или сильной жары. В этом случае можно создать дополнительную тень на грядках. А справиться с последствиями неправильного ухода поможет подкормка.
Рецепт удобрения для перцев
В августе эту культуру лучше всего подкармливать янтарной кислотой. Для этого необходимо развести 20 мл вещества в одном ведре воды. Опрыскивать нужно только листья перца, причем в вечернее время, чтобы не допустить появления ожогов у растения, пишет автор канала "Дачный уголок" в Яндекс.Дзен.
Ранее "Утро.ру" рассказало, чем еще можно подкормить перец летом.
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