Приметы на 10 августа: что нельзя делать в день Прохора и Пармена

Приметы на 10 августа: что нельзя делать в день Прохора и Пармена
Фото: Justus de Cuveland/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
В этот день нельзя ругаться и обсуждать других людей

Согласно церковному календарю, в этот день чтят память Прохора и Пармен. 12 главных апостолов обратились к своим ученикам и выбрали тех, кто будет заниматься бытовыми вопросами и создавать уют. В итоге для этого были выбраны 7 учеников, среди которых были Прохор и Пармен. 

Что нельзя делать 10 августа

  • В этот день девушкам запрещается заниматься рукоделием, поскольку это может привести к серьезным проблемам в личной жизни.
  • Не стоит также обмениваться чем-либо: полученная вещь быстро испортится. 
  • Не рекомендуется в этот день заниматься продажами: деньги быстро исчезнут. Либо можно сильно продешевить при продаже. 
  • Нельзя в этот день ругаться и сплетничать. 


Что можно делать 10 августа

  • Можно "прислушаться" к своим снам. Они подскажут, в каком направлении двигаться дальше, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. 
  • Согласно обычаям, в этот день нужно съесть грушу. Это привлечет удачу. 
  • Можно просить Бога о спокойствии и мире в семье. 
  • Также нужно готовить блюда из картофеля: варить супы, делать картофельное пюре, жарить пирожки 


Народные приметы на 10 августа

  • Если облака высоко плывут, значит погода будет теплой и сухой.
  • С утра много росы на траве – день будет солнечным. 
  • Те, кто в этот день играют свадьбу, долго вместе не проживут.
  • Если муравьи начинают увеличивать свои муравейники, значит зима наступит рано и будет холодной. 

Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на август. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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