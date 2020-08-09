Приметы на 10 августа: что нельзя делать в день Прохора и Пармена
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В этот день нельзя ругаться и обсуждать других людей
Согласно церковному календарю, в этот день чтят память Прохора и Пармен. 12 главных апостолов обратились к своим ученикам и выбрали тех, кто будет заниматься бытовыми вопросами и создавать уют. В итоге для этого были выбраны 7 учеников, среди которых были Прохор и Пармен.
Что нельзя делать 10 августа
В этот день девушкам запрещается заниматься рукоделием, поскольку это может привести к серьезным проблемам в личной жизни.
Не стоит также обмениваться чем-либо: полученная вещь быстро испортится.
Не рекомендуется в этот день заниматься продажами: деньги быстро исчезнут. Либо можно сильно продешевить при продаже.
Нельзя в этот день ругаться и сплетничать.
Что можно делать 10 августа
Можно "прислушаться" к своим снам. Они подскажут, в каком направлении двигаться дальше, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.
Согласно обычаям, в этот день нужно съесть грушу. Это привлечет удачу.
Можно просить Бога о спокойствии и мире в семье.
Также нужно готовить блюда из картофеля: варить супы, делать картофельное пюре, жарить пирожки
Народные приметы на 10 августа
Если облака высоко плывут, значит погода будет теплой и сухой.
С утра много росы на траве – день будет солнечным.
Те, кто в этот день играют свадьбу, долго вместе не проживут.
Если муравьи начинают увеличивать свои муравейники, значит зима наступит рано и будет холодной.