В этот день нельзя ругаться и обсуждать других людей

Согласно церковному календарю, в этот день чтят память Прохора и Пармен. 12 главных апостолов обратились к своим ученикам и выбрали тех, кто будет заниматься бытовыми вопросами и создавать уют. В итоге для этого были выбраны 7 учеников, среди которых были Прохор и Пармен.

Что нельзя делать 10 августа

В этот день девушкам запрещается заниматься рукоделием, поскольку это может привести к серьезным проблемам в личной жизни.

Не стоит также обмениваться чем-либо: полученная вещь быстро испортится.

Не рекомендуется в этот день заниматься продажами: деньги быстро исчезнут. Либо можно сильно продешевить при продаже.

Нельзя в этот день ругаться и сплетничать.





Что можно делать 10 августа

Можно "прислушаться" к своим снам. Они подскажут, в каком направлении двигаться дальше, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.

Согласно обычаям, в этот день нужно съесть грушу. Это привлечет удачу.

Можно просить Бога о спокойствии и мире в семье.

Также нужно готовить блюда из картофеля: варить супы, делать картофельное пюре, жарить пирожки





Народные приметы на 10 августа



Если облака высоко плывут, значит погода будет теплой и сухой.

С утра много росы на траве – день будет солнечным.

Те, кто в этот день играют свадьбу, долго вместе не проживут.

Если муравьи начинают увеличивать свои муравейники, значит зима наступит рано и будет холодной.

Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на август.