Запрещено ругаться с родными и питаться мясными блюдами

Успенский пост в августе 2020 года начнется 14-го числа и будет длиться до 27-го – в последний день православные отмечают праздник Успения. Эти даты не меняются из года в год. Воздержание от скромной пищи верующие посвящают Богородице.

Что можно и что нельзя делать в Успенский пост

Задача христиан в этот период – держать в узде пагубные пристрастия и победить в себе какой-нибудь изъян. Человек должен духовно очиститься и стать лучше. Священники советуют людям прощать друг друга и проводить время с семьей. Те, кто разругались с родными, должны примириться.

В Успенский пост нельзя придаваться безудержному веселью, проводить много времени за телевизором и в других пустых развлечениях. Строго запрещено грубо говорить с матерями – своими и чужими.

Постящимся людям нельзя есть мясо (только рыбу), нужно отказаться от крепкого алкоголя, фастфуда, жирной пищи, молока и молочных продуктов, а также непостной выпечки.

Меню по дням

14 августа

В этот день православные могут побаловать себя угощениями с медом (блины, пряники, пироги и булочки с маком). Также разрешено съесть кусочек рыбы.

15 августа

Не стоит употреблять вареную пищу. Можно пообедать свежими фруктами и овощами.

16 августа

В этот день можно поставить на стол блюда, сдобренные маслом. Подойдет летний салат или жареная на масле картошка. Не запрещается выпить один бокал вина.

17 августа

17 августа лучше провести без жареной картошки, сметаны или вареной птицы. Можно подкрепиться овощным салатом.

18 августа

Разрешено пообедать горячей пищей с маслом. Можно поставить на стол суп, кашу или картофель, потушить овощи или грибы.

19 августа

В этот день православным советуют питаться вареной растительной пищей. Например, можно потушить овощи или грибы. Разрешено поесть рыбу или морепродукты.

20 августа

Можно есть сырые фрукты и овощи, а также орехи с медом и кусочек хлеба.

21 августа

Разрешено приготовить легкий суп, кашу или запечь картошку. Запить блюдо можно чаем, кофе или компотом.

22 августа

Снова исключаем вареную и жареную пищу. Можно есть фрукты, овощи, орехи, мед и хлеб.

23 августа

Разрешена вареная растительная пища без масла. Например, можно приготовить, кашу, суп, запечь картошку или потушить овощи.

24 августа

Обед будет состоять из сырых фруктов, овощей и сухофруктов. Пить можно воду и сок.

25 августа

Разрешено сделать суп или зажарить картофель с грибами. Можно пить кофе, чай и даже немного вина.

26 августа

Можно есть печеную картошку, суп и кашу.

27 августа

Варить еду нельзя. На обед пойдут фруктовые нарезки, овощные блюда, орехи, мед и хлеб.

28 августа

Пост завершен, разрешено питаться любой пищей.

Ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп на август 2020 года.