Самка редкого окраса может передать его своим детям

В Электростали был обнаружен лось с редким цветом шерсти. Самка животного оказалась альбиносом, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".

Лосиху удалось сфотографировать местному егерю Василию Колпакову. Он уточнил, что раньше не встречал ничего подобного.

Со специалистом согласился эколог Природоохранного фонда "Верховье" Юлий Добрушин. Он отметил, что появление животного с таким цветом шерсти – редкое явление для Подмосковья. Чаще особей такого рода получается встретить в США и Швеции.

Уточняется, что самка лося может передать свой нетипичный окрас детенышам.