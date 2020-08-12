Медведев оправдал создание "сувереннего интернета"

Медведев оправдал создание "сувереннего интернета"
Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Политик объяснил, что гегемония США в сетевом пространстве неприемлема

Российская система маршрутизации в Сети создана для того, чтобы сохранить безопасность отечественных ресурсов при совершении внешней атаки. Такое заявление сделал заместитель председателя Совфеда Дмитрий Медведев в ходе совещания по управлению сетевыми ресурсами.

По словам политика, в настоящее время Соединенные Штаты сохраняют доминирующее положение в управлении доменами. Вашингтон определяет IP-адреса. Такой вариант событий, отметил Медведев, неприемлем.

Зампред Совфеда добавил, что американская администрация проводит довольно жесткую политику в отношении владельцев соцсетей из Китая, руководствуясь личными интересами. Эта ситуация наглядно показывает, что ни интернет-пользователи, ни бизнес с государством не могут сохранять уверенность в защите своих прав и интересов. А для России этот вопрос принципиален.

Медведев добавил, что каждая страна имеет свое право на самостоятельное определение прав и возможностей управления своим информационным полем, так как это является одним из признаков государственного суверенитета.

В 2019 году Кабмин принял закон о суверенном интернете. Постановление правительства, действующее с 1 ноября 2019 года, предусматривает централизованное управление маршрутизацией интернет-связи, сообщает РИА "Новости".

"Утро.ру" писало, что Минюст США заявил о 47-летней Элизабет Ширли, которая, по версии следствия, планировала передать разведанные АНБ правительству РФ. А 7 июля в Москве задержали советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, подозреваемого в работе на одну из спецслужб НАТО.

Егор МАЛКОВ

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