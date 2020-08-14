Россиян призвали не нюхать и не топтать грибы

В лесах Подмосковья созрели грибы-мстители, менее известное название которых ликогала древесинная. Об этом рассказали в Комлесхозе.

Как пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня", это вид плесени, которая появляется на старых деревьях, а расти начинает тогда, когда находит питательные вещества.

В ведомстве предупредили, что ликогалу лучше не трогать, считается, что она является носителем различных заболеваний.