Жительницу Подмосковья с 95% поражения легких из-за коронавируса чудом спасли

Врачи нашли уникальный подход к лечению пациентки

Доктора из Реутова смогли вылечить 62-летнюю россиянку от коронавируса. У женщины было 95% поражения легких из-за быстрого течения болезни. 

Как рассказывает интернет-портал "Подмосковье сегодня", россиянка два месяца провела в больнице, из которых 20 дней пролежала в реанимации, но к аппарату ИВЛ ее не подключали. Врачи хотели избежать этой меры, потому что, по словам заведующей инфекционным отделением Реутовской ЦГКБ Наталии Ивакиной, людям тяжело прийти в форму после искусственной вентиляции легких. 

Врачи разработали индивидуальную систему лечения и смогли спасти пациентку. 

Полина ИВАНОВА

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