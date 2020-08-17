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Доктора из Реутова смогли вылечить 62-летнюю россиянку от коронавируса. У женщины было 95% поражения легких из-за быстрого течения болезни.
Как рассказывает интернет-портал "Подмосковье сегодня", россиянка два месяца провела в больнице, из которых 20 дней пролежала в реанимации, но к аппарату ИВЛ ее не подключали. Врачи хотели избежать этой меры, потому что, по словам заведующей инфекционным отделением Реутовской ЦГКБ Наталии Ивакиной, людям тяжело прийти в форму после искусственной вентиляции легких.
Врачи разработали индивидуальную систему лечения и смогли спасти пациентку.
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