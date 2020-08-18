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Московский кредитный банк представил игровое мобильное
приложение UP.
Главная задача в игре – преодолеть все препятствия. Каждый пройденный уровень
дает игроку игровые баллы в виде кристаллов.
Главный герой приложения – грифон, который занимается поиском сокровищ. За управление им пользователи могут получить до тысячи баллов. Всего у игрока есть три жизни. После того, как они будут потрачены, вам предоставляется выбор: начать прохождение заново либо забрать накопленные баллы, оформив карту МКБ.
Одно очко в игре – это игровой балл программы "МКБ Бонус". Чтобы перевести бонусы, нужно оформить заявку на выпуск карты с 17 августа до 30 сентября 2020 года. Форма заявки откроется после прохождения UP. С 17 августа до 15 октября нужно получить и активировать карту. Последнее условие – не менее одной операции по покупке товаров. Игровые баллы зачисляются держателю карты до 20-го числа каждого месяца, который следует после месяца выполнения клиентских условий.
"МКБ Бонус" дает возможность заработать клиентам на ежедневных покупках. Раз в три месяца им предлагается выбор из самых популярных категорий, которые предусматривают начисление 5% или 7% от суммы покупки в баллах, в зависимости от тарифа самой банковской карты. За все остальные покупки МКБ начисляет на балловый счет по 1%. Существует возможность возмещения покупок по одному рублю за балл.
В третьем квартале пользователи МКБ "Бонус" могут рассчитывать на большее количество баллов: для этого нужно совершить покупки в категориях "Кафе, рестораны", "АЗС", "Такси", "Детские товары", "Салоны красоты", "Домашние питомцы".
Игра UP доступна по ссылке.
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