Заработанное в игре можно потратить на покупки

Московский кредитный банк представил игровое мобильное приложение UP. Главная задача в игре – преодолеть все препятствия. Каждый пройденный уровень дает игроку игровые баллы в виде кристаллов.



Главный герой приложения – грифон, который занимается поиском сокровищ. За управление им пользователи могут получить до тысячи баллов. Всего у игрока есть три жизни. После того, как они будут потрачены, вам предоставляется выбор: начать прохождение заново либо забрать накопленные баллы, оформив карту МКБ.

Одно очко в игре – это игровой балл программы "МКБ Бонус". Чтобы перевести бонусы, нужно оформить заявку на выпуск карты с 17 августа до 30 сентября 2020 года. Форма заявки откроется после прохождения UP. С 17 августа до 15 октября нужно получить и активировать карту. Последнее условие – не менее одной операции по покупке товаров. Игровые баллы зачисляются держателю карты до 20-го числа каждого месяца, который следует после месяца выполнения клиентских условий.

"МКБ Бонус" дает возможность заработать клиентам на ежедневных покупках. Раз в три месяца им предлагается выбор из самых популярных категорий, которые предусматривают начисление 5% или 7% от суммы покупки в баллах, в зависимости от тарифа самой банковской карты. За все остальные покупки МКБ начисляет на балловый счет по 1%. Существует возможность возмещения покупок по одному рублю за балл.

В третьем квартале пользователи МКБ "Бонус" могут рассчитывать на большее количество баллов: для этого нужно совершить покупки в категориях "Кафе, рестораны", "АЗС", "Такси", "Детские товары", "Салоны красоты", "Домашние питомцы".

Игра UP доступна по ссылке.