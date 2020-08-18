Строптивая супруга: первая леди отдернула руку от ладони Дональда Трампа

Строптивая супруга: первая леди отдернула руку от ладони Дональда Трампа
Мелания Трамп. Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos|www.globallookpress.com
Видео с инцидентом стало вирусным в Сети

Мелания Трамп снова приковала к себе пристальное внимание общественности. Супруга явно продемонстрировала Дональду Трампу, что не желает идти с ним за руку. Американский лидер пытался поддержать первую леди во время спуска с трапа самолета, однако Мелания нарочито проигнорировала его потуги.

На кадрах пара спускается с борта президентского самолета. Сначала Трампу удается схватить за руку супругу, но она вырывает ладонь, в которой к тому же зажата сумочка. Президент не глядя пытается нащупать руку Мелании, но леди отстраняет ее и хватается за подол платья.  


Ролик опубликовало в "Твиттер" издание The Sun.

Под постом пользователи Сети стали активно обсуждать произошедшее и строить догадки, что же могло стать причиной такого поведения. Некоторые в шутку предположили, что здесь не обошлось без российского лидера Владимира Путина.

"Первая леди в сопротивлении", "Ей платит Путин. Для того, чтобы контролировать Дональда Трампа", – веселятся под публикацией комментаторы.

Впрочем, некоторые предположили, то все дело в погоде – Мелания не хотела, чтобы ее платье развевалось на ветру, поэтому решила придержать подол вместо того, чтобы идти рука об руку с высокопоставленным мужем.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о конфузе Трампа на публике. Американский лидер перепутал причину окончания Второй мировой войны.

Ольга ФЕДОРОВА

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