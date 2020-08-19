Если частицы растения попадут в организм, у человека могут начать развиваться опасные заболевания

Жителей Подмосковья предупредили о распространении опасного вида грибов. Ликогала древесинная очень ядовита. Если частицы растения попадут в организм, у человека могут начать развиваться разного рода заболевания, пишет АГН "Москва".

Уточняется, что такие грибы ни в коем случае нельзя брать в руки. В спорах ликогалы древесинной формируются в том числе клетки онкологических заболеваний, предупреждает сайт "Подмосковье сегодня".

Специалисты отмечают еще одну необычную особенность такого вида грибов. Они умеют передвигаться.



