Курс рубля
- Что будет с курсом доллара после катастрофы в Бейруте: эксперты дали прогноз
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Курс евро перевалил за 87 рублей
589 новости
Жителей Подмосковья предупредили о распространении опасного вида грибов. Ликогала древесинная очень ядовита. Если частицы растения попадут в организм, у человека могут начать развиваться разного рода заболевания, пишет АГН "Москва".
Уточняется, что такие грибы ни в коем случае нельзя брать в руки. В спорах ликогалы древесинной формируются в том числе клетки онкологических заболеваний, предупреждает сайт "Подмосковье сегодня".
Специалисты отмечают еще одну необычную особенность такого вида грибов. Они умеют передвигаться.
Опасная болезнь придет в страну уже осенью
В России признали трудности с реализацией проекта из-за внешнего давления