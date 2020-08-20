Официальный представитель МИД РФ едко высказалась о географических знаниях американского президента

Джон Болтон, бывший советник главы Белого дома Дональда Трампа, рассказал неожиданный факт о своем экс-начальнике. По его словам, президент США долгое время полагал, что Украина принадлежит России. Эту новость прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В интервью телеканалу Puls 24 Болтон поведал, что Трамп никак не мог взять в толк, почему на Корейском полуострове появилось две страны после Второй мировой войны. Политик считает, что по такому же принципу американский лидер был не в состоянии осознать, что Украина – самостоятельное государство.

Мария Захарова иронично задалась риторическим вопросом в своем "Фейсбук", не уточнял ли Болтон в разговорах с Трампом то, что США, выделяя ежегодно средства на военную помощь Незалежной, поддерживали Россию.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Дональд Трамп заставил ждать на встрече российского коллегу Владимира Путина.