Отравление Навального: появились последние подробности о его состоянии

Отравление Навального: появились последние подробности о его состоянии
Алексей Навальный. Фото: AP Photo/Pavel Golovkin/ТАСС
О ситуация высказались в Кремле и Лондоне

В Минздраве Омской области опровергли отек мозга у Алексея Навального. Что стало причиной произошедшего с популярным блогером, пока неизвестно. В СМИ появляются различные версии.

Так по данным телеграм-канала "112", Навальный отравился нейролептиками. К такому предварительному выводу пришли врачи омской больницы, куда привезли основателя ФБК после того, как ему стало плохо в самолете. Сообщается, что сейчас мужчина находится без сознания, у него повышенное слюноотделение, и он остро нуждается в вентиляции легких.

Информацию об отеке мозга изданию РБК опровергли в пресс-службе областного минздрава.

Также известно, что медики не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта и коронавируса, сообщает РИА "Новости".

Врачам удалось стабилизировать состояние пациента, однако никаких однозначных прогнозов о дальнейшем развитии событий специалисты пока дать не могут.

Где и чем отравился Алексей Навальный доподлинно неизвестно, однако, по некоторым данным, в этот злополучный день он не завтракал, а только выпил стакан чая в аэропорту.  

В Сети появился ролик, на котором видно, что стаканчик с чаем Навальный получил из рук своего помощника. Кадрами поделился телеграм-канал Mash.


Кроме того, в интернет выложили видео прямо из салона самолета. На записи, опубликованной телеграм-каналом "НеМалахов", слышно, как Алексей кричит от боли. Вскоре после этого мужчина потерял сознание, а борт пришлось экстренно сажать в Омске.


На ситуацию уже отреагировали в Кремле. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожелал блогеру скорейшего выздоровления, а также не стал исключать возможность отправки россиянин на лечение в Европу.

Некоторые европейские политики тоже прокомментировали отравление Навального. Так, в МИД Великобритании заявили, что глубоко обеспокоены сообщениями, что российский блогер был отравлен во время полета в Москву. Об этом в своем "Твиттер" написал британский министр иностранных дел Доминик Рааб.

Блогер пока не вышел из комы. Поддержать супруга прилетела его жена. Сегодня днем она вместе с личным лечащим врачом прилетела в Омск. Женщину пустили в реанимацию, сообщает "МИР 24".

По последним данным, транспортировать Навального в Москву пока не планируется. Находящийся без сознания блогер в остается в Омске.

Ольга ФЕДОРОВА

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