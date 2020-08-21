Курс рубля
- Что будет с курсом доллара после катастрофы в Бейруте: эксперты дали прогноз
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Курс евро перевалил за 87 рублей
589 новости
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому транспортные средства теперь можно регистрировать в МФЦ.
Указ опубликован на сайте правительства страны. Отныне сотрудники МВД станут участвовать в работе на территории МФЦ, но россияне будут общаться с ними только на начальном этапе – при осмотре машин.
Всеми документами – приемом заявления и выдачей бумаг – займутся сотрудники МФЦ. Однако воспользоваться услугой можно будет лишь там, где есть необходимая инфраструктура для обслуживания транспорта, уточняет URA.RU.
Шанс навредить России для некоторых немцев важнее собственных интересов
Белорусский лидер не согласился на роль исторического карлика и не испугался массовых протестов