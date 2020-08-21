Новая процедура позволит россиянам экономить время

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому транспортные средства теперь можно регистрировать в МФЦ.

Указ опубликован на сайте правительства страны. Отныне сотрудники МВД станут участвовать в работе на территории МФЦ, но россияне будут общаться с ними только на начальном этапе – при осмотре машин.

Всеми документами – приемом заявления и выдачей бумаг – займутся сотрудники МФЦ. Однако воспользоваться услугой можно будет лишь там, где есть необходимая инфраструктура для обслуживания транспорта, уточняет URA.RU.