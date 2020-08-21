Пригожин готов дать Навальному надежду на возвращение из вегетативного состояния

Предприниматель прокомментировал сложившуюся ситуацию

Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал госпитализацию Алексея Навального в Омске, рассказав о своей точке зрения на произошедшее. По мнению бизнесмена, Навальный давно "не политическая фигура", поэтому его смерть может быть выгодна лишь кому-то из его окружения.



Навальному стало плохо на борту рейса Томск – Москва, из-за чего самолет экстренно посадили в Омске. Блогера госпитализировали, на данный момент известно, что он находится в коме. Сегодня, 21 августа, заместитель главврача омской больницы Анатолий Калиниченко заявил, что медики не обнаружили следов ядов в моче и крови Навального, а версия об отравлении токсинами – безосновательная.

Состояние блогера оценивается как нестабильно тяжелое. Главврач омской больницы настаивает, что транспортировка пациента в таком состоянии опасна. При этом окружение Навального и его жена Юлия хотят отправить его в Германию спецбортом, который уже ожидает в аэропорту Омска.

Помощь в лечении Навального предложил и Пригожин. В ответе на запрос издания "Подъем" бизнесмен заявил, что не сомневается в компетентности российских врачей и пообещал полностью покрыть расходы на лечение.

Кроме итого, сегодня пресс-служба компании "Конкорд" ответила на запрос портала "Правда.ру", попросившего прокомментировать ситуацию с Навальным в целом. В ответ Пригожин пожелал блогеру выздоровления, отметив, что Навальный сделал его жизнь интереснее.





"Но к сожалению, пристрастие Навального к психотропным веществам используется Западом для политического давления на Россию. Западный мир устраивает шоу с прилетами санитарных самолетов. Как будто в случае необходимости их недостаточно в России", – заявил предприниматель, добавив, что лично готов предоставить самолет кому-нибудь из западных лидеров, если у них появится необходимость лечиться в России.

Комментируя информацию СМИ об употреблении Навальным запрещенных веществ, Пригожин отметил, что наркоманов в России лечат ничуть не хуже, чем в западных странах, а показатели по коронавирусу говорят о том, что российская медицина на очень высоком уровне.

"Относительно желания кого-либо избавиться от Навального я повторюсь: Навального нельзя потерять, потому что он прекрасный комик и уже давно не политическая фигура, скорее политический кастрат. Поэтому если смерть Навального кому и выгодна, то это его ближайшим соратникам, которые давно в нем разочаровались и устраивали мышиную возню в попытках найти нового лидера", – считает бизнесмен.

В завершение Пригожин пожелал Навальному скорейшего выздоровления и еще раз выразил готовность взять на себя все расходы по лечению блогера, а также напомнил его сторонникам, как они радостно пляшут на костях и злорадствуют, когда речь идет о личных трагедиях людей из другого лагеря.