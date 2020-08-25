Московским пенсионерам продавали лапшу вместо лекарства от рака

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В Москве злоумышленники нашли новый способ обманывать пенсионеров. Под видом дорогостоящих медикаментов от онкологических заболеваний пожилым жителям столицы продавали лапшу быстрого приготовления и печенье. Об этом рассказали в МВД России по Москве.
В начале августа 79-летней москвичке позвонила неизвестная женщина, представившись сотрудницей медучреждения. Она заявила, что пенсионерке предварительно диагностировали онкологию, после чего ей предложили купить лекарство за 300 тыс. рублей.
"Медикаменты" привез мужчина, запретив открывать коробку в течение суток. Пенсионерка заподозрила обман и, обнаружив лапшу вместо препарата, обратилась в полицию, передает АГН "Москва".
После проверки выяснилось, что таким образом были обмануты еще две пожилые москвички, сообщает интернет-портал "Подмосковье сегодня". Злоумышленника, который представлялся курьером, задержали.
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