Медведи на Аляске растолстели и еле передвигаются - видео

Медведи на Аляске растолстели и еле передвигаются - видео
Фото: pixabay.com
Упитанность животных объясняется очень большой популяцией лосося в реке Брукс

Медведи, которые обитают в Национальном парке Катмай, в этом году очень сильно поправились перед зимней спячкой. Больше всех набрал медведь, которому биологи присвоили номер 747. Дикое животное еле-еле смогло забраться в гору, сидение в реке ему также дается с большим трудом. 

Причиной лишних килограммов стал жирный лосось. Как оказалось, в этом году число нерки в реках Аляски превысило 3,4 млн, уточняет Mashable. Это рекордный показатель. В последний раз такое количество рыбы было в 1991 году. 

Однако не стоит переживать, так как биологи считают, что остальные медведи должны стремиться к весу 747-го. Дело в том, что набранный жир помогает диким животным перенести зимнюю спячку. Чем больше накопленного жира, тем больше у медведя шансов выжить. 

Более того, животные продолжат запасаться на зиму и  есть рыбу до конца сентября. Следовательно, в будущем они станут еще более упитанными. 

Итоги будут подведены в начале октября: в Национальном парке проведут традиционный конкурс "Неделя жирного медведя". Вполне возможно, что 747-й займет первое место в этом году.

Юлия МИХАЙЛОВА

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