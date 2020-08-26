Упитанность животных объясняется очень большой популяцией лосося в реке Брукс

Медведи, которые обитают в Национальном парке Катмай, в этом году очень сильно поправились перед зимней спячкой. Больше всех набрал медведь, которому биологи присвоили номер 747. Дикое животное еле-еле смогло забраться в гору, сидение в реке ему также дается с большим трудом.

Причиной лишних килограммов стал жирный лосось. Как оказалось, в этом году число нерки в реках Аляски превысило 3,4 млн, уточняет Mashable. Это рекордный показатель. В последний раз такое количество рыбы было в 1991 году.

Однако не стоит переживать, так как биологи считают, что остальные медведи должны стремиться к весу 747-го. Дело в том, что набранный жир помогает диким животным перенести зимнюю спячку. Чем больше накопленного жира, тем больше у медведя шансов выжить.

Более того, животные продолжат запасаться на зиму и есть рыбу до конца сентября. Следовательно, в будущем они станут еще более упитанными.

Итоги будут подведены в начале октября: в Национальном парке проведут традиционный конкурс "Неделя жирного медведя". Вполне возможно, что 747-й займет первое место в этом году.