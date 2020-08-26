Спецслужбам пришлось сутки устранять последствия веселья мужчин

Двое неизвестных вылили в фонтан в Серпухове моющее средство, в результате чего образовалось огромное количество пены. Развлечение молодых людей попало на видео, теперь их ищут правоохранители.

При этом поступок мужчин мог спровоцировать аварию, ведь оборудование фонтана, которое промывали сутки, не рассчитано на пену. Отмыть чашу также оказалось сложно.

Как рассказала член Московской областной коллегии адвокатов Ирина Зуй интернет-порталу "Подмосковье сегодня", молодым людям может грозить штраф до 1000 руб. или даже арест на 15 суток за неподобающее поведение в общественном месте с повреждением чужого имущества.