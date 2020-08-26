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В Подмосковье гадюки начали искать в лесах укрытия на зиму поэтому активно перемещаются. Об этом предупредили в пресс-службе областного Комлесхоза.
Как передает интернет-портал "Подмосковье сегодня", змеи прячутся в норах грызунов, а также в старых пнях и бревнах. В укрытии, где гадюки впадают в зимнюю спячку, может быть до сотни пресмыкающихся.
Специалисты напомнили, что гадюк, которые занесены в Красную книгу, уничтожать нельзя. Змеи не нападают без причины. В лесах во время, например, сбора грибов, в местах обитания змей нужно просто создавать шум, но не трогать их, чтобы человека не укусили.
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