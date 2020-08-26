У гадюк началась миграция

В Подмосковье гадюки начали искать в лесах укрытия на зиму поэтому активно перемещаются. Об этом предупредили в пресс-службе областного Комлесхоза.

Как передает интернет-портал "Подмосковье сегодня", змеи прячутся в норах грызунов, а также в старых пнях и бревнах. В укрытии, где гадюки впадают в зимнюю спячку, может быть до сотни пресмыкающихся.

Специалисты напомнили, что гадюк, которые занесены в Красную книгу, уничтожать нельзя. Змеи не нападают без причины. В лесах во время, например, сбора грибов, в местах обитания змей нужно просто создавать шум, но не трогать их, чтобы человека не укусили.