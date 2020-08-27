Картина повествует о непростой судьбе легенды советского футбола

Российкая кинокартина "Стрельцов", режиссером которой выступил сын Алексея Учителя Илья, появится на экранах уже этой весной. Прокат фильма перенесли из-за коронавирусной эпидемии.

Легенду московского "Торпедо" сыграл знаменитый Александр Петров. Картина повествует о темном эпизоде из жизни звезды советского футбола Эдуарда Стрельцова. За двое суток до отъезда на Чемпионат мира-1958 его арестовывают, предъявляя обвинение в совершении тяжкого преступления. Вся жизнь спортсмена рушится – его ожидает трудный путь возвращения на стадион.

Картина снималась при поддержке владельца московского "Торпедо" Романа Авдеева. Предприниматель разрешил съемочной группе работать над фильмом на стадионе, который носит название Стрельцова. Сейчас объект переживает стадию кардинальной модернизации по проекту одного из известнейших французских архитектурных бюро.

После реконструкции болельщики и игроки смогут вернуться на обновленное современное поле, соответствующее всем нормативам FIFA.

Бизнесмен уверен: зрителя ждет сопереживание судьбе Стрельцова, который смог вернуться в футбол, несмотря на пройденные обстоятельства. Легенда советского спорта смог не только пройти через трудности жизни, но и вернуться к достигнутому, вновь став лучшим в своем деле.

Авдеев уверен: картина вдохновит сотни детей и приведет их в футбол. Каждый может воплотить свою мечту в реальность – важно лишь стойко переносить все трудности и верить в себя.