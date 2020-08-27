Анна Семенович приняла участие в акции в поддержку Максима Шугалея

Известная телеведущая и певица рассказала историю незаконного пленения российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана в Ливии

Российская телеведущая, певица и актриса Анна Семенович на своей странице в Instagram рассказала подписчикам реальную историю, случившуюся в Ливии с нашими соотечественниками Максимом Шугалеем и Самером Суэйфаном. Более года назад в качестве социологов они приехали в Триполи по приглашению местных властей.

Однако в дальнейшем учёных незаконно заключили в тюрьму "Митига", где удерживают до сих пор. Чтобы привлечь внимание людей к сложившейся ситуации, сейчас многие знаменитости решили принять участие в акции в поддержку социологов "Русские не сдаются". В рамках флешмоба культурные деятели рассказывают историю Максима и Самера.

"Мы все очень хотим помочь Максиму и Самеру, поэтому запускаем этот флешмоб! Максим, мы о тебе помним, мы тебе поможем и мы тебя спасём. Русские не сдаются!" – подчеркнула в своем обращении Семенович.

Напомним, что в мае вышел фильм "Шугалей", основанный на истории российских социологов. Картина получила большой отклик со стороны зрителей как в России, так и за рубежом. Выступившие в поддержку Максима активисты надеются, что внимание международной общественности ускорит освобождение россиян.