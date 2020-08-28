От безысходности люди готовы переходить на лечение целебными травами

Эксперты сообщили о пропаже с медицинских прилавков жизненно важного лекарства – фуросемида. Это вызвало у россиян волну негодования. Некоторые считают, что с продажи специально снимают недорогие средства, чтобы в итоге заставить людей платить больше.

Этот препарат является одним из самых доступных мочегонных средств. Его применяют при отеке легких, проблемах с сердцем и других опасных для жизни заболеваний. Недавно стало известно, что лекарство в инъекционной форме пропало из аптек и больниц.

В комментариях на агрегаторе "Яндекс.Новости" люди делятся своим возмущением по этому поводу.

"Это препарат неотложной помощи. Как такое вообще допустили", "Бессовестные… Специально вымывают с рынка дешевые препараты", "Это преступление против россиян!", "Начинаем собирать травы с мочегонным действием", – негодуют россияне.

Об исчезновении препарата сообщили эксперты из Независимого медицинского сообщества. Специалисты в открытом письме обратились к правительству и Минздраву. Они потребовали срочно возобновить производство раствора фуросемида либо закупить его за границей.

В пресс-центре Минпромторга пояснили, что это лекарство включено в перечень жизненно важных медикаментов, а значит, его цену регулирует государство. В ведомстве заявили, что производство этого средства становится нерентабельным, передает "Царьград". Сейчас власти работают над тем, чтобы повысить доступность фуросемида для системы здравоохранения.