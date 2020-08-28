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Препарат для больных лейкозом детей "Онкаспар", который производят во Франции, станет проще привозить в Россию. Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил постановление о субсидировании ввоза лекарства.
Указ опубликован на сайте правительства России. Как говорится в документе, в нашей стране нет похожего отечественного препарата. В апреле 2020-го власти решили завезти 1,5 тыс. упаковок, потратив чуть больше 273,5 миллиона рублей, уточняет RT.
Теперь же Московский эндокринный завод, который закупает, ввозит и доставляет "Онкаспар", сможет покрыть затраты на этот процесс, куда входит, в том числе хранение, налоги и таможенные сборы.
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