Постановление позволит компании покрыть расходы

Препарат для больных лейкозом детей "Онкаспар", который производят во Франции, станет проще привозить в Россию. Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил постановление о субсидировании ввоза лекарства.

Указ опубликован на сайте правительства России. Как говорится в документе, в нашей стране нет похожего отечественного препарата. В апреле 2020-го власти решили завезти 1,5 тыс. упаковок, потратив чуть больше 273,5 миллиона рублей, уточняет RT.

Теперь же Московский эндокринный завод, который закупает, ввозит и доставляет "Онкаспар", сможет покрыть затраты на этот процесс, куда входит, в том числе хранение, налоги и таможенные сборы.