Владимир Солнцев, по версии следствия, похитил солидную сумму при поставках компонентов для модуля МКС.

Экс-главу РКК "Энергия" арестовали до 3 октября, передает РБК со ссылкой на пресс-службу Бабушкинского районного суда.

Как отмечает РИА Новости, показания на него дал один из фигурантов дела о коррупции.

"…организатором преступной группы был Солнцев",

– говорится в сообщении.

Причиненный ущерб Следком оценивает в миллиард рублей, пишет информагентство.

Фигурантами дела о хищении денег являются еще трое: генеральный директор ФГУП "НПП "Исток" Александр Борисов и экс-сотрудники ракетно-космической корпорации "Энергия" – Степан и Александр Прохоровы.