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Экс-главу РКК "Энергия" арестовали до 3 октября, передает РБК со ссылкой на пресс-службу Бабушкинского районного суда.
Как отмечает РИА Новости, показания на него дал один из фигурантов дела о коррупции.
"…организатором преступной группы был Солнцев",
– говорится в сообщении.
Причиненный ущерб Следком оценивает в миллиард рублей, пишет информагентство.
Фигурантами дела о хищении денег являются еще трое: генеральный директор ФГУП "НПП "Исток" Александр Борисов и экс-сотрудники ракетно-космической корпорации "Энергия" – Степан и Александр Прохоровы.
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