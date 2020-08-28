Дело на миллиард: в Москве арестовали бывшего главу "дочки" "Роскосмоса"

Владимир Солнцев, по версии следствия, похитил солидную сумму при поставках компонентов для модуля МКС.

Экс-главу РКК "Энергия" арестовали до 3 октября, передает РБК со ссылкой на пресс-службу Бабушкинского районного суда.

Как отмечает РИА Новости, показания на него дал один из фигурантов дела о коррупции.

"…организатором преступной группы был Солнцев",

говорится в сообщении.

Причиненный ущерб Следком оценивает в миллиард рублей, пишет информагентство.

Фигурантами дела о хищении денег являются еще трое: генеральный директор ФГУП "НПП "Исток" Александр Борисов и экс-сотрудники ракетно-космической корпорации "Энергия" – Степан и Александр Прохоровы.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

В Латвии призвали спасти от разрушения Ригу с помощью "ненавистного русского языка"

В прибалтийской стране готовы пойти на крайние меры из-за упадка экономики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

890 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей