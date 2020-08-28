СМИ: смерть заразившегося коронавирусом ветерана скрыли от родных

Близкие пенсионерки узнали о случившемся лишь через месяц

Врачи Омской больницы скорой медицинской помощи №2, где скончалась больная коронавирусом пациентка, практически месяц не говорили о смерти ее родным, тайно похоронив женщину. Об этом сообщили СМИ.

Ветерана труда с COVID-19 забрали в больницу 17 июля. Состояние пенсионерки было тяжелым, поэтому близким навещать ее не разрешали и время от времени докладывали о ситуации по телефону. Сотрудники больницы утверждали, что лекарства пациентке не нужны, хотя, по словам родственников, на связь в больнице выходили редко.

Позавчера, когда близкие пенсионерки в очередной раз позвонили, чтобы узнать о состоянии больной, им ответили: "Вашей бабушки уже нет с 31 июля". Позже выяснилось, что пожилую женщину похоронили 18 августа как невостребованную, передает Readovka.

Врачи заявили, что контактов семьи ветерана труда у них попросту не было. Родственники пенсионерки утверждают, что это не так, сообщает URA.RU.

Близкие умершей обратились за разъяснениями в местный Минздрав и приемную администрации президента.

Карина СИРАЗОВА

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