Отдых и восстановление: Володин рассказал о Центре реабилитации в Смоленской области

Отдых и восстановление: Володин рассказал о Центре реабилитации в Смоленской области
Вячеслав Володин. Фото: State Duma Russia/Global Look Press/www.globallookpress.com
Новый санаторий может вместить до 200 человек

Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил вместе с губернатором Смоленской области Алексеем Островским Центр реабилитации и восстановления здоровья, который расположен в селе Дугино Сычевского района.

Строительство проекта, который возводится в рамках благотворительной программы, проводится по инициативе Володина. Центр должен стать местом для оказания услуг по реабилитации для населения. Предполагается, что граждане будут его посещать после пересенного коронавируса.

По словам председателя Госдумы, основными клиентами нового санатория должны стать работники здравоохранительной и образовательной сфер. По этой же причине санаторий является некоммерческой организацией с доступными ценами.

Парламентарий отметил: полученная Центром прибыль пойдет на его развитие и услуги. Отдых в санатории поможет восстановить здоровье и поднять настроение.

"Все это как раз здесь сочетается: и природа, и само место, воздух, рядом – река Вазуза", – отметил Володин.

В Центре провели зонирование для разграничения потоков отдыхающих людей – для того, кто приехал отдыхать, предусмотрена другая программа, в отличие от тех, кто прибыл для реабилитации.

Санаторий способен принять до 200 человек. В нем будет расположен спортзал, 25-метровый бассейн дорожками, номера для отдыха и бальнеологическое отделение. В самое ближайшее время строители начнут возводить жилые корпусы.

Полная информация опубликована на официальном сайте Государственной Думы.

Егор МАЛКОВ

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