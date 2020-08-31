Православный календарь на каждый день

Самые главные праздники сентября 2020 года для православных верующих – в материале "Утро.ру".

1 сентября

День Донской иконы Божией Матери

Праздник посвящен победе в Куликовской битве 1380 года. Войско Дмитрия Донского сражалось под знаменем иконы Божией Матери, которая вдохновляла народ на победу. После битвы ее преподнесли князю и в память о помощи в битве назвали Донской. Сейчас икона хранится в Третьяковской галерее.

11 сентября

Усекновение главы Иоанна Предтечи

В этот день православные верующие чтят память Иоанна Крестителя, погибшего смертью мученика по приказу правителя Галилеи Ирода. По традиции, в праздник принято соблюдать строгий пост: запрещается есть мясо, молоко, яйца и рыбу.

21 сентября

Рождество Пресвятой Богородицы

Великий праздник посвящен рождению Девы Марии, матери Иисуса Христа, и относится к двунадесятым – двенадцати самым главным праздникам после Пасхи.

27 сентября

Воздвижение Креста Господня

Этот праздник также является значимым для христиан. В Иерусалиме был найден крест, на котором распяли Христа. В этот день патриарх Макарий вознес его, и все увидели обретенную вновь святыню.

30 сентября

День памяти Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

30 сентября принято почитать святых, которые умерли за христианскую веру. Софию и трех ее дочерей жестко пытал, а после обезглавил римский император Адриан, который хотел заставить мучениц поклониться богине Диане.

Таков православный календарь церковных праздников на сентябрь 2020 года.