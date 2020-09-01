Британскую байку о необычной страсти российских космонавтов опровергли

Британскую байку о необычной страсти российских космонавтов опровергли
Фото: pixabay.com
Статья в английском журнале оказалась выдумкой

Российские космонавты не испытывают особой страсти к укропу – зелень даже ни разу не доставляли на МКС. Об этом рассказал заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, опровергнув слова британской журналистки.

По словам ученого, из свежих овощей и фруктов космонавтам посылают лишь помидоры, лук, чеснок, апельсины и грейпфруты. А вот огурцы на МКС не едят – овощи плохо доходят. Укропа же в списке продуктов никогда не было. Кроме того, космонавты ни разу не просили доставить им зелень с 1968 года, заверил Агуреев в беседе с РИА "Новости".

Таким образом специалист развенчал британский миф о любви жителей нашей страны к укропу. Ранее издание New Statesman опубликовало материал о том, что россияне добавляют зелень едва ли не во все блюда, а космонавты даже просили передать ее на МКС.

Карина СИРАЗОВА

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