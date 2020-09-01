Сын Лукашенко был зачислен в престижную школу в Москве

Сын Лукашенко был зачислен в престижную школу в Москве
Коля Лукашенко. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Ранее наследник президента РБ забрал документы из Лицея БГУ

Вот уже почти месяц идут протесты в Белоруссии. Из-за этого за жизнью и передвижениями Александра Лукашенко и его наследника Коли, который в последнее время всегда сопровождает отца на важных политических встречах, следят намного пристальнее, чем обычно. Например, сегодня в Сети появилась информация о том, что сын президента РБ решил переехать в Москву и уже успел подать документы в престижную столичную школу. 

Об этом сообщил актер Станислав Садальский. На своей странице в "Инстаграм" он выложил фотографию с Колей Лукашенко с цветами в руках. 

"Всё-таки московские школы, круче минских! Коленька Лукашенко решил продолжить обучение в Москве. С сегодняшнего дня, сообщил инсайдер, он зачислен в одну из престижных школ в столице..." – поделился слухами известный актер. 

Пользователи социальных сетей неоднозначно отреагировали на такие слухи. В комментариях к публикации кто-то назвал Николая "перебежчиком" и засомневался в его патриотизме, в то время как другие пожелали ему удачи и восхитились его "породистой" красотой. 

К слову, о переезде Коли Лукашенко в Москву писали и в телеграм-каналах. Например, авторы канала "Старая площадь" написали, что учиться в элитной школе наследник Лукашенко начнет уже с 1 сентября. 

Отметим, что недавно в СМИ появилась информация о том, что Николай Лукашенко забрал документы из Лицея БГУ, уточняет "Московский комсомолец". 

Напомним, что ранее эксперты включили Колю Лукашенко в список тех людей, которые оказывают влияние на президента Белоруссии. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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