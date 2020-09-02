Спасатели нашли заблудившуюся в лесу пенсионерку из Луховиц

Пожилую женщину передали дочери

Спасатели ГКУ МО "Мособлпожспас" вывели из леса потерявшуюся пожилую женщину. Пенсионерка заплутала в окрестностях деревни Черная подмосковного города Луховицы.

67-летняя женщина отправилась в лес собирать грибы, но сбилась с пути. Она позвонила в Службу спасения и попросила о помощи. 

Сгущались сумерки, поэтому необходимо было действовать крайне быстро. Спасатели приехали к месту возможного нахождения пенсионерки. Они подавали звуковые и световые сигналы и при этом постоянно находились на связи, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня".

Спустя несколько часов спасатели все-таки нашли пожилую женщину. Они оказали ей необходимую помощь и вывели из леса. За пенсионеркой приехала дочь, передает пресс-служба Мособлпожспаса.

Анастасия ГОРЮНОВА

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