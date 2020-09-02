Русскоязычная версия Netflix запустится в октябре

Оплата будет приниматься в рублях

Популярный интернет-ресурс для просмотра фильмов и сериалов Netflix начнет работать на русском языке уже этой осенью.

Компания локализует свою деятельность в РФ, где ее партнером станет Национальная Медиа Группа, сообщает РИА "Новости". Цена за подписку составит от 599 до 999 руб. в месяц.

Версию русскоязычного сервиса компании будут развивать совместно – с учетом норм законов РФ, по которым в онлайн-кинотеатрах может быть не более 20% зарубежного капитала.

Как отмечает RT, сейчас сервис доступен более чем на 30 языках по всему миру. В нашей стране англоязычная версия была запущена пять лет назад.

Ольга ФЕДОРОВА

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