"Он мне подмигнул": экс-секретарь Трампа вспомнила скандальную выходку Ким Чен Ына

"Он мне подмигнул": экс-секретарь Трампа вспомнила скандальную выходку Ким Чен Ына
Ким Чен Ын. Фото: EPA
Сара Сандерс считает, что она приглянулась северокорейскому лидеру

Бывший пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс написала книгу, в которой рассказала о том, как ей работалось в команде президента Соединенных Штатов. В одной из глав она рассказала о неловкой ситуации, которая произошла во время встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Сара Сандерс написала, что в один момент почувствовала на себе пристальный взгляд главы КНДР. Когда она посмотрела на него, Ким Чен Ын подмигнул ей. Такое поведение вызвало у бывшего пресс-секретаря Трампа шок. Она призналась, что первое, о чем она подумала, – это то, что она симпатична  северокорейскому правителю. 

Своими догадками Сандерс поделилась с президентом США и главой аппарата Белого дома Джоном Келли. У них рассказ коллеги вызвал улыбку. Мужчины рассмеялись и пошутили, что Сандерс придется оставить семью и детей, чтобы уехать из страны и налаживать дипломатические отношения с КНДР, уточняет "Интерфакс".   

"Ты отправляешься в Северную Корею во имя интересов родины. Твой муж и дети будут скучать по тебе, но зато в своей стране ты станешь героем!", – цитирует Сара Сандерс Дональда Трампа. 

Напомним, что недавно Трампа назвали покорным Путину после конфликта военных США и РФ в Сирии.

Юлия МИХАЙЛОВА

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