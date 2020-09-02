Дума и Минфин должны этот вопрос отработать на законодательном уровне

Комитеты Госдумы по транспорту и строительству, по жилищной политике и ЖКХ вместе с министерством финансов и Центробанком работают над законом, который позволит ускоренными темпами решить вопрос расселения населения из ветхого жилья. Такое поручение парламенту дал председатель Думы Вячеслав Володин.

Напомним, 26 августа президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости проработать механизм ускоренного расселения ветхого жилья по аналогии с аварийным. По словам Володина, обеспечение граждан страны современным жильем является важной задачей, поскольку это напрямую имеет отношение к качеству жизни соотечественников. И сейчас депутаты приступают к ее решению.

"Нам необходимо будет законодательно проработать механизм ускоренного, более эффективного расселения ветхого жилья, в том числе, в части финансирования", – сказал Володин.

Вот для этого и будут совместно работать профильные комитеты Думы, Минфин и ЦБ.

Добавим, расселение россиян из аварийного и ветхого фонда осуществляется в рамках нацпрограммы "Жилье и городская среда" с 2019 года.

