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Врачи Красногорской горбольницы №1 спасли 20-летнего пациента, проглотившего кость размером около трех сантиметров.
По данным Минздрава Московской области, в медучреждение парень попал с болями в животе. У молодого человека обнаружены проблемы с пищеводом. Выяснилось, что за несколько часов до этого он проглотил кусок баранины с костью, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Обследование показало, что инородный предмет размером
20х35х3 мм буквально порвал стенки пищевода с двух сторон. Парню оперативно сделали операцию
малоинвазивным методом, после чего он еще неделю находился в стационаре.
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