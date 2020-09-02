В Подмосковье спасли проглотившего 3-сантиметровую кость мужчину

У молодого человека были порваны стенки пищевода

Врачи Красногорской горбольницы №1 спасли 20-летнего пациента, проглотившего кость размером около трех сантиметров.

По данным Минздрава Московской области, в медучреждение парень попал с болями в животе. У молодого человека обнаружены проблемы с пищеводом. Выяснилось, что за несколько часов до этого он проглотил кусок баранины с костью, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Обследование показало, что инородный предмет размером 20х35х3 мм буквально порвал стенки пищевода с двух сторон. Парню оперативно сделали операцию малоинвазивным методом, после чего он еще неделю находился в стационаре.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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