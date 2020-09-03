Скучный Единый день голосования: почему не стоит ждать сюрпризов на Камчатке

Кампания по выборам губернатора Камчатского края выходит на финишную прямую, что позволяет как дать прогноз по результатам голосования, так и проанализировать, почему они – эти результаты - будут именно такими

Если сразу брать быка за рога, то можно с уверенностью сказать, что по итогам выборов действующий врио губернатора Владимир Солодов получит более 70% голосов. Его ближайшими, если так можно выразиться, конкурентами станут эсэр Дмитрий Бобровских и сокол Жириновского Валерий Калашников, которые на двоих соберут около 15%. Александр Остриков из "Патриотов" и Максим Близнюков из "Партии Роста" вряд ли смогут даже вместе записать в свой актив более 5 – 7% электората. И еще 1,5% испортят бюллетени по тем или иным причинам.

Этот прогноз вряд ли можно было бы назвать иначе, чем безумным, если бы на выборы шел бывший до апреля месяца губернатором Владимир Илюхин. Список претензий к нему со стороны населения накопился длинный. Начиная с того, что губернатора на полуострове видели чуть ли не реже, чем в Калининграде, и заканчивая обвинениями в адрес ряда членов его команды в коррупции. В регионе на фоне тотальной депрессии, безнадеги и чувства брошенности, копилось раздражение, грозившее рано или поздно выплеснуться, как это мы видели в Хабаровске, Владимире и Хакасии, где действующие губернаторы лишились своих постов в ходе выборов 2018 года. Здесь тоже долго ждать не было нужды – победить на выборах 2020 года Илюхину было бы крайне тяжело.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения федерального центра, стала пассивность властей региона по преодолению коронавируса. В частности, как указывала на совещании с президентом 1 апреля глава Роспотребнадзора, имея возможность проведения до 600 тестов ежедневно, Камчатский край не запросил у ведомства Анны Поповой и не произвел самостоятельно ни одну тест-систему. Через два дня после этого совещания у президента Илюхин ушел в отставку. Ему на замену в тот же день был назначен молодой глава правительства Якутии, а до этого заместитель дальневосточного полпреда Владимир Солодов.

Солодову пришлось в кратчайшие сроки погружаться в дела малонаселенного, но громадного по площади региона с его довольно запутанной и сложной системой общественных отношений, взаимных обязательств и традиций. Несмотря на то что на полуострове живут чуть больше 300 тысяч человек, элитная палитра здесь крайне пестрая за счет целого ряда доминирующих отраслей, дающих львиную долю в экономику региона.

При Илюхине, увы, клановость стала чуть ли не официальным девизом власти, и некоторые группы элит буквально доминировали на Камчатке, отжимая от руля конкурентов, и попутно, как слоны в посудной лавке, давя интересы простого населения региона. Поэтому Солодову пришлось решать сразу две задачи: с одной стороны – добиться межэлитного консенсуса, а с другой – сделать власть открытой для общества, приблизить ее к каждому конкретному гражданину.

Первую задачу Солодов смог решить, предложив элитам поддержку власти взамен на четкое исполнение буквы и духа российского законодательства и ликвидацию черных схем. В свою очередь, Солодов обещал предоставить свой лоббистский потенциал на федеральном уровне и реализацией крупных проектов вывести полуостров из спячки.

Врио губернатора был убедителен по всем направлениям. Его лоббистские возможности не требуют больше никакого подтверждения – столь частых визитов крупнейших федеральных чиновников на полуостров не было никогда. Глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, полпред президента в ДФО и вице-премьер Юрий Трутнев, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минобороны Сергей Шойгу и глава Рослесхоза Сергей Аноприенко руководитель Минздрава Михаил Мурашко, а также глава Минэнерго Александр Новак – список высоких гостей впечатляет. И ведь это же не просто туристические визиты – в гейзерах покупаться, на медведей полюбоваться. Нет, по их итогам достигнуты важнейшие договоренности.

Конечно, на врио губернатора обрушился вал проблем, ранее казавшихся нерешаемыми. Но тут же выяснилось, что если хотеть их решить, то все можно сделать. Так, уже принято решение о возобновлении замороженного еще год назад строительства нового здания Краевой больницы. Деньги будут и на то, чтобы отреставрировать старый корпус.

Камчатке также выделят ресурсы для строительства нового больничного городка. Можно сказать, что начал распутываться узел проблем со здравоохранением, вот уже три десятилетия опутывающий край. Еще одна проблема – газификация региона. И здесь в ходе переговоров Владимира Солодова и главы НОВАТЭКа Леонида Михельсона удалось договориться. К 2023 году в регионе будет ликвидирован дефицит газа. Наконец, для обеспечения связности самых дальних поселений на полуострове будет переоборудована оптоволоконная связь, что даст интернет для многочисленных поселков между Петропавловском и Анадырем.

Нельзя не подчеркнуть, что все эти инициативы и договоренности нашли полную поддержку со стороны президента России Владимира Путина. Беседа главы государства и Солодова прошла крайне позитивно, что отметили все наблюдатели. Оценили они и то, что запросы Солодова были максимально конкретные. Он не растекался мыслью по древу, стремясь рассказать обо всем и попросить также все, что можно. Четкие и понятные аргументы по наиболее болезненным для края зонам – здравоохранение, связь и газификация – встретили такое же понимание и одобрение со стороны президента. Что, опять же, говорит об аппаратном чутье, опыте и отменном лоббистском потенциале врио губернатора.

Не удивительно, что, когда Солодов начал решать проблему с дороговизной рыбы – местные рыболовы (а это чуть ли не главные олигархи на Камчатке), с которыми раньше ни один глава не мог договориться, согласились включиться в проект "Доступная рыба". Действительно, Камчатка – один из основных поставщиков морепродуктов на столы россиян, сама при этом имела рыбу по крайне высоким ценам. Причина в том, что выловленные огромные партии дробить и везти на полуостров коммерчески для рыболовов было не очень выгодно. В результате получалось, что сапожник сидит без сапог. От принятия решения о запуске проекта до переговоров с рыболовами и, собственно, начала продаж дешевой рыбы прошло всего 12 дней. И рыболовы, и торговые сети договорились минимизировать наценку на рыбу. Программа будет действовать в течение всего рыболовного сезона. Повторюсь: раньше ни один руководитель достичь соглашения с рыболовами об обеспечении жителей дешевой рыбой не мог.

При этом Солодов доказал, что может быть не только умелым переговорщиком, но и жестким руководителем. Так, в конце августа в отставку был отправлен ранее непотопляемый глава регионального агентства охраны животного мира и лесного хозяйства Виктор Горлов. К нему были серьезные претензии по реке Быстрая, где чуть не произошла экологическая катастрофа, а также в связи с сомнительными попытками некоторых приближенных к власти товарищей нажиться на планируемом строительстве курортного кластера "Три вулкана".

Врио моментально остановил схему по скупке за бесценок и последующей продаже втридорога государству земель будущего кластера. Горлов покинул свой пост, и это решение одобрил прибывший вскоре на полуостров замглавы Минприроды РФ – руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко. Ранее здание краевого правительства решением Солодова покинули наиболее одиозные фигуры времен прежнего губернатора Илюхина.

Оптимизация системы власти, контроль над принятыми решениями, ответственность членов правительства – этот стандарт эффективного управленца сегодня внедряется на Камчатке. Выяснилось, что самой серьезной проблемой была оторванность власти от ситуации на местах. Предыдущий губернатор не часто радовал своим появлением жителей отдаленных районов. Ту же модель поведения практиковали и его подчиненные. Поэтому, когда врио стал совершать регулярные поездки вместе с ответственными чиновниками и депутатами по муниципалитетам, это для многих было в новинку. Но так сразу выявились наиболее проблемные и болевые точки.

Для расшивки этих слабых мест Солодов принял решение о назначении ответственных в руководстве правительства края за ситуацию в районах. Это очевидный, но тем не менее до того не применявшийся способ мотивации работы краевых министров, и толчок к развитию тех самых районов. В конце концов, надо понимать, что территория Камчатки больше, чем у двух третей государств на планете – по площади она находится между Туркменией и Камеруном, опережая Германию, Японию и Польшу.

Для населения это еще один канал коммуникации с властью. При том, что Солодов свою работу выстраивает как раз с прицелом на максимальную открытость. Тут и прямая линия, и прямые эфиры с заседаний правительства, и сбор предложений от людей по решению камчатских проблем. Тут и проект "Камчатка в порядке" – сущностный аналог московского приложения "Наш город", пусть и более скромный. Подача жалобы, принятие ее чиновником и ее разрешение можно отслеживать онлайн. Что, кстати, особенно важно в период пандемии.

Еще один элемент открытости – это приглашение всех неравнодушных работать вместе. Речь идет как о совместном с населением и экспертами формирование программы социально-экономического развития Камчатки, так и о всероссийских конкурсах на замещение руководящих должностей, в которых могли принять участие все граждане. Через такие конкурсы получили должности директор природного парка "Вулканы Камчатки", главный архитектор края и глава Агентства по туризму и внешним связям.

Стоит ли удивляться тому, что, судя по данным различным соцопросов, на входе поддержка врио губернатора, в апреле не достигавшая 50%, сегодня превышает две трети опрошенных.

Так, по данным ФОМ, главе Камчатке Владимиру Солодову сегодня доверяют более 70% жителей полуострова, проголосовать за него готовы 72% из тех, кто пойдет на выборы, при потенциале роста поддержки избирателей в 79%. При этом знают о работе нового руководителя и вовсе 95% опрошенных. Еще месяц по итогам аналогичного опроса, проведенного Институтом социального маркетинга ИНСОМАР, поддержать Солодова планировали около 60% камчатцев.

Прогресс очевиден.