"Лидеры России" провели торжественное открытие Парка Побед в Приэльбрусье

"Лидеры России" провели торжественное открытие Парка Побед в Приэльбрусье
Фото: пресс-служба
В центре установили двухметровую инсталляцию горы Эльбрус

Сегодня, 3 сентября, победители и финалисты конкурса "Лидеры России", клуб "Эльбрус" и администрация Кабардино-Балкарии открыли "Парк Побед", который расположен на Поляне Нарзанов в Приэльбрусье. В мероприятии приняли участие глава республики Казбек Коков, генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров и победители первого сезона конкурса – Татьяна Дьяконова и Олег Жданеев. 

Казбек Коков отметил, что "Парк Побед" был открыт для того, чтобы люди не забывали об истории своей Родины и гордились ею. По его мнению, данный парк – это символ исторических и личных побед жителей страны. Торжественное открытие также приурочили к 75-летию со дня победы в Великой Отечественной Войне. 

Он также поблагодарил врачей, которые продолжают бороться с пандемией COVID-19, спортсменов и детей, которые совершают новые открытия и прославляют Родину. 

Фото: пресс-служба

Сам парк представляет собой 4 большие клумбы, на которых растут березы, хвойные деревья и кустарники. В самом центре расположена инсталляция Эльбруса. 

Генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров отметил, что Эльбрус также олицетворяет победу над самим собой, над страхами и неуверенностью. А памятная лента, которую все желающие могут повязать на двухметровую установку, выражает преемственность поколений и значимость традиций и обычаев. 

Председатель Клуба Лидеров России "Эльбрус" Татьяна Дьяконова выразила благодарность руководству республики за то, что они предоставляют возможность молодому поколению "подпитываться энергией гор и двигаться дальше по пути добра". 

Олег Жданеев, в свою очередь, подробнее рассказал о проекте "Наставничество".

"Коллеги-победители конкурса "Лидеры России" получают наставника из числа лучших управленцев страны. И для того, чтобы передать свои знания, в свою очередь, получают себе наставляемого из других проектов платформы "Россия – страна возможностей", – поделился Жданеев. 

Таким образом, по мнению победителя конкурса, выстраивается целая цепочка по передаче опыта и знаний. 

Он также выразил надежду, что в будущем "Лидеры России" будут регулярно приезжать в Кабардино-Балкарию, чтобы совершать "все больше и больше полезных вещей" для местных жителей. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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