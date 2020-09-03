Он предложил немецкому парламенту спросить с Ангелы Меркель за развязывание конфликта с РФ

Все, что сейчас происходит вокруг якобы отравленного оппозиционера Алексея Навального, говорит о том, что инцидент был специально подстроен для дискредитации России и последующего введения очередных санкций против нашей страны. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По мнению спикера Госдумы, западные державы готовы сделать все, чтобы сдержать развитие России, которая уверенными темпами отвоевывает лидирующее позиции не только в сфере экономики, но и в мировом политическом пространстве. Коллеги из Евросоюза и НАТО открыто противятся укреплению нашей страны и не хотят, чтобы она стала сильной державой.

Володин напомнил о скандальной истории двухлетней давности. Тогда Россию огульно обвинили в отравлении британского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Как подчеркнул высокопоставленный госслужащий, это партия была разыграна для того, чтобы продлить антироссийские ограничения, введенные ранее из-за воссоединения Крымской Республики с Российской Федерацией. Он также отметил, что в тот раз британская сторона не предоставила никаких убедительных доказательств виновности России.

Ситуация с Навальным разворачивается на фоне эскалации конфликта вокруг Белоруссии, которая является союзным государством РФ. Некоторые западные державы в открытую предпринимают попытки вмешаться во внутренние дела суверенной республики. При этом они желают, чтобы РФ отступила и не стала оставить интересы братского народа Белоруссии.

Схожесть ситуации с событиями 2018 г. очевидна. Против России разыгрывается очередная провокация. Это становится понятным даже исходя из хронологии происходящего. На территории России Алексею Навальному была оказана вся необходимая помощь – самолет, на борту которого ему стало плохо, экстренно посадили, врачи сразу сделали все для спасения его жизни. Кроме того, семья оппозиционера обратилась за помощью к главе государства, и Навальный в кротчайшие сроки был отправлен в Берлин.

После этого в Германии стали действовать по законам циничной политики. Дошло до того, что Навального назвали жертвой нервно-паралитического яда. При этом абсолютно непонятно, почему российская сторона сделала все для спасения своего гражданина, если якобы намеривалась его убить.

Спикер Госдумы подчеркнул, что после того, как оппозиционер прибыл в Берлин, о его здоровье нет абсолютно никаких известий. Володин заявил, что при ухудшении состояния Навального Москва может расценить это как организованную на немецкой территории провокацию.

Спикер Госдумы также напомнил, что между российским и германским парламентами установились рабочие отношения. Поэтому Москва считает правильным перейти к межпарламентскому диалогу в этом вопросе.

Председатель ГД призвал бундестаг спросить с канцлера Германии Ангелы Меркель за втягивание страны в конфликт против России. Володин отметил, что Германия является заложницей НАТО по многим вопросам, однако властям страны пора задуматься над своими действиями и разобраться в ситуации.