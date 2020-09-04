Более 80% опрошенных россиян считают себя патриотами

Более 80% опрошенных россиян считают себя патриотами
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Противоположный ответ дали лишь 14% респондентов

Большая часть опрошенных граждан РФ считают, что любят свою страну. Об этом свидетельствуют данные, полученные в результате опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

82% респондентов отмечают, что считают себя патриотами страны, в которой живут. В эту категорию вошли люди от 46 до 60 лет, а также те, кто достиг 60-летия (по 84% опрошенных указанных возрастных категорий). 

В меньшинстве оказались 14% жителей России, которые не считают себя патриотами. Среди опрошенных граждан в возрасте от 18 до 30 лет такой ответ дали 22% респондентов.

Примерно 71% россиян склонны полагать, что те, кто стремится избежать воинской повинности, не могут называть себя патриотами. Около 23% опрошенных думают иначе, придерживаясь другой точки зрения.

Практически половина опрошенных – 49% – сказали, что невозможно называть патриотами тех, кто не появляется на выборах. А 69% уверены в том, что патриотами нельзя считать не имеющих представления об истории своей Родины.

Опрос проводился в период с 31 июля по 2 августа. В нем принимали участие тысяча респондентов в возрасте от 18 лет.

Данные опроса опубликованы на сайте ФОМ.

Егор МАЛКОВ

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