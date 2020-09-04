В Петербурге прошла масштабная акция "Мирное небо: рекорд-шоу дронов"

В Петербурге прошла масштабная акция "Мирное небо: рекорд-шоу дронов"
Санкт-Петербург. Фото: Serguei Fomine/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Мероприятие вошло в Книгу рекордов России из-за самого большого количества беспилотников

Уникальное шоу с беспилотниками состоялось 3 сентября в Петербурге. Масштабная акция приурочена к 75-летию окончания Второй мировой войны.

Компания Geoscan при поддержке Исполнительной дирекции Года памяти и славы смогла запустить в воздух более 2 тыс. дронов, которые синхронно взлетели и перестроились в живые картины.

Беспилотники описывали различные фигуры, символизирующие подвиги советского народа в годы войны. Исполинские силуэты над городом на Неве достигали в высоту 600 метров. Шоу вошло в Книгу рекордов России как самый массовый запуск дронов.

Все дроны произведены в Петербурге местными специалистами, поэтому именно в этом городе было решено проводить масштабное шоу.

По словам руководителя дирекции  Екатерины Кругловой, акция завершает многочисленные мероприятия, посвященные окончанию Второй мировой. Подвиг советских людей должны помнить будущие поколения – для этого нужно прививать молодежи и детям интерес к отечественной истории. А использование современных технологий и форматов может дать к этому определенный толчок.

Егор МАЛКОВ

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