Мероприятие вошло в Книгу рекордов России из-за самого большого количества беспилотников

Уникальное шоу с беспилотниками состоялось 3 сентября в Петербурге. Масштабная акция приурочена к 75-летию окончания Второй мировой войны.

Компания Geoscan при поддержке Исполнительной дирекции Года памяти и славы смогла запустить в воздух более 2 тыс. дронов, которые синхронно взлетели и перестроились в живые картины.

Беспилотники описывали различные фигуры, символизирующие подвиги советского народа в годы войны. Исполинские силуэты над городом на Неве достигали в высоту 600 метров. Шоу вошло в Книгу рекордов России как самый массовый запуск дронов.

Все дроны произведены в Петербурге местными специалистами, поэтому именно в этом городе было решено проводить масштабное шоу.

По словам руководителя дирекции Екатерины Кругловой, акция завершает многочисленные мероприятия, посвященные окончанию Второй мировой. Подвиг советских людей должны помнить будущие поколения – для этого нужно прививать молодежи и детям интерес к отечественной истории. А использование современных технологий и форматов может дать к этому определенный толчок.