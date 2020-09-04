Обновленная Москва: что изменилось в столице к 873-летию

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В первые осенние выходные Москва отмечает День города. Несмотря на свой преклонный возраст – в 2020 г. столица празднует 873-летие – она остается одним из самых современных и удобных для жизни мировых мегаполисов. Поддерживать эту репутацию помогают реализуемые в городе проекты по развитию инфраструктуры, жилищному строительству и сохранению культурных объектов.
Как избавиться от автомобильных пробок – над этим вопросом ломают голову эксперты и руководители всех без исключения крупных городов. В Москве строительству дорог и новых развязок уделяется очень большое внимание. В настоящее время в городе реализуется сложный проект по прокладке Северо-Восточной хорды.
Новая магистраль свяжет три округа столицы: север, восток и юго-восток. Она пройдет от трассы М11 "Москва – Санкт-Петербург" до Косинской эстакады у развязки МКАД с магистралью Вешняки – Люберцы и соединит такие востребованные путепроводы как Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе. Сейчас проект готов уже на 73%.
Построен участок от шоссе Энтузиастов до МКАД. В результате заметно снизилась нагрузка на Рязанский проспект, шоссе Энтузиастов, Щелковское шоссе и отдельные участки МКАД и ТТК.
Завершено строительство пути от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе. После запуска этого участка транспортные потоки в районе перераспределились, условия для движения автомобилей стали более комфортными.
Запущено движение от Измайловского до Щелковского шоссе. Важно, что оно организовано без светофоров, что заметно сокращает время в пути и идет на пользу экологии.
Готов перегон от Щелковского до Открытого шоссе. Для удобства движения часть пути проходит в тоннеле.
Ведутся работы по соединению Открытого и Ярославского шоссе. Поскольку данный отрезок хорды проходит через промзоны и занятые территории, здесь необходимо устроить множество эстакад. Завершить их возведение планируется к 2023 году.
Успешно функционируют участки от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе и до Бусиновской развязки.
Еще один участок СВХ – от Дмитровского до Ярославского шоссе – является одним из крупнейших дорожных строек Москвы. Четверть необходимых работ уже проведена. Планируется, что в 2022 г. участок будет готов. Горожане получат альтернативу МКАД и ТТК в северо-восточной части города, и транспортная доступность в целом повысится.
Помимо СВХ, реализуются дорожные проекты в других районах города. В частности, Юго-Восточная хорда соединит шоссе Энтузиастов, Третье транспортное кольцо (ТТК), Рязанский и Волгоградский проспекты, новую вылетную магистраль от ТТК до развязки МКАД с Бесединским шоссе, ул. Подольских Курсантов, Липецкую и Дорожную ул., Симферопольское и Варшавское шоссе и магистраль "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе". Работы ведутся на 8 из 10 участков ЮВХ, два оставшихся находятся на стадии проектирования.
Северо-Западная хорда уже готова. Южная рокада, которая пройдет от развязки Рублевского шоссе с МКАД до улицы Верхние Поля в Капотне, активно строится.
Важно, что каждая новая магистраль оборудуется пешеходными переходами. Прилегающую территорию обязательно благоустраивают. Кроме этого, ведется реконструкция действующих дорог, мостов, набережных.
Огромное значение город придает расширению сети метрополитена. Только в 2020 г. для пассажиров открыли станции "Авиамоторная" и "Лефортово", которые строились в рамках Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Запущено движение по участку Некрасовской линии – это станции "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская", "Нижегородская" и ТПУ "Рязанская". При этом мэр Москвы Сергей Собянин поставил амбициозную цель – удвоить метро.
Сейчас в столице строится более 100 объектов метро. Готовность Большой кольцевой линии (БКЛ) метро составляет 60%. Планируется до конца года открыть станции "Улица Народного Ополчения", "Карамышевская" и "Электрозаводская".
"Реализация самого масштабного проекта столичного метростроения – Большой кольцевой линии - ведется в графике", – подчеркнул гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.
Новое дыхание городу дают бывшие промышленные зоны, которые благоустраиваются, переоборудуются для жизни, спорта, образования, отдыха.
Активная реорганизация промзон ведется с 2010 года. За это время в построенные там новые дома поселились более полумиллиона горожан. Но впереди еще большая работа. По оценке экспертов, в Москве предстоит реорганизовать почти 13 тыс. гектаров бывших промышленных территорий.
Один из таких проектов – промзона Братцево на Ленинградском шоссе. С 1940-х годов там находился завод строительных конструкций (Опытный механический завод № 2 Спецстроя России). Производство было прекращено в середине 1990х. В 2014 г. был принят проект по созданию на месте завода сбалансированного городского квартала, рассчитанного на проживание 5-6 тысяч человек и 1,5 тысячи новых рабочих мест.
Сейчас на улице Адмирала Макарова завершается строительство жилого комплекса "Невский" на 2 тыс. квартир. Из 7 корпусов введено в эксплуатацию уже пять. Более 1,3 тыс. семей отпраздновали новоселье. Оставшиеся два жилых корпуса планируется сдать в 2022 году.
"Здесь есть все – наука, производство, торговля, жилье, благоустроенная территория и даже небольшой канал", – оценил благоустроенный район в Братцево мэр Собянин.
Ведутся работы и по реорганизации других промзон города. В 2020 году там планируется ввести в эксплуатацию порядка 3,85 млн квадратных метров недвижимости. Около 1,88 млн из них составит жилье.
То, как столица справилась со вспышкой коронавируса, в очередной раз показало, насколько развита система здравоохранения. В Москве появляются новые объекты и реконструируются старые.
Так, Морозовская больница – крупнейшее в России многопрофильное детское медучреждение, обрело новую жизнь. Каждый год здесь получают помощь более чем 120 тысяч пациентов.
Новое семиэтажное здание больницы построили на месте старого корпуса, который был в аварийном состоянии. В новом корпусе начали оказывать медпомощь по новым направлениям – это и сердечно-сосудистая хирургия, и трансплантация органов. Пациентам предоставляют комфортные палаты – здесь все рассчитано для удобства не только юных пациентов, но и их родителей.
В новой клинике существует ряд уникальных центров, где лечат практически от любых болезней – здесь дети могут получить сложное и высокотехнологичное лечение. Работают в больнице около 500 врачей.
"Это одна из самых лучших в мире многопрофильных детских клиник",
– отмечал мэр столицы Сергей Собянин.
Осенью после капитального ремонта откроется новый корпус Центра паллиативной помощи.
"Одновременно сейчас в реконструкции находятся пять корпусов. Все палаты и все помещения здесь будут должным образом оборудованы по самому высокому стандарту",
– рассказал Собянин в ходе осмотра здания.
Еще четыре корпуса откроются уже в следующем году. Стоит отметить, что объем оказания паллиативной помощи москвичам в последние годы увеличился в полтора раза.
Новый корпус позволит размещать пациентов в более комфортных условиях. Это палаты на одного-четырех человек, где будет отдельный санузел, подъемники и кровати с электроприводом.
В четырех зданиях, капремонт которых начался в июле этого года, впервые в Москве появятся отделения сестринского ухода. Они предназначены для больных, которым необходимо круглосуточное наблюдение специалистов.
В Москве строятся
десятки новых учебных заведений – и для малышей, и для тех, кто постарше. С начала
2020 года в Москве сдали в эксплуатацию 13 объектов.
Так, в конце августа Сергей Собянин открыл новый детсад – его построили в районе Западное Дегунино на севере Москвы.
"Он отвечает всем требованиям комфорта и безопасности",
– отметил мэр.
Трехэтажное здание рассчитано на 150 малышей. Это шесть групп. Строили детский сад на деньги из бюджета города в рамках городской Адресной инвестиционной программы.
Большую работу в столице провели к 1 сентября. Ранее Собянин сообщил, что в День знаний в детские сады отправятся 450 тысяч детей. Для юных москвичей подготовили и отремонтировали действующие детсады, оснастили их дополнительным оборудованием, чтобы уберечь малышей от вирусов.
Новое здание школы появилось в районе Северный. В августе его осмотрел Собянин.
"Школа самая большая в поселке Северном и самая современная, оснащенная всем необходимым: два спортивных зала, актовый зал, библиотека",
– отметил градоначальник.
Строительство велось с апреля 2018 года. Возвели здание за счет городского бюджета. В новой школе для учеников начальных классов будут кабинеты ИЗО и природы, моделирования, труда, игровые комнаты для "продленки".
Для тех, кто постарше – будут кабинеты иностранных языков, черчения и рисования, информационных технологий.
Но на этом столичные власти не собираются останавливаться. До конца этого года в планах – еще 19 школ и 9 детсадов.
В столице бережно сохраняются
памятники московской старины. За последние годы в городе успели отреставрировать
почти полторы тысячи зданий. Из них 21 – в 2020 году. Среди них как огромные
объекты, такие как ВДНХ, так и поменьше, но от этого не менее
значимые: усадьбы, церкви, памятники.
В числе отреставрированных за последние годы: Усадьба Старо-Никольское, малый собор Донского монастыря, памятник Пушкину, фонтан "Золотой колос" на ВДНХ, Церковь Святого Климента, Папы Римского и многие другие объекты.
"Мы продолжаем борьбу за московскую старину, за исторические здания, создание которых находится под охраной", – отмечал Собянин.
В 2020 году завершилась реставрация Дома Наркомфина на Новинском бульваре. Возвели его в 1928-1930 гг. По словам мэра столицы, это был один из самых тяжелых объектов. На протяжении десятков лет ни разу не проводился ни капитальный ремонт, ни реставрация дома.
Здание в 2006 году отнесли к сотне памятников мировой культуры, которые находятся под угрозой уничтожения. К 2016 году весь коммунальный корпус и частично жилой пришли в аварийное состояние. Реставрация началась в 2017-м году, как только появилась возможность – права собственности на все помещения передали единому собственнику, а команда экспертов разработала проект.
Результатом многолетнего труда специалистов стала новая жизнь уникального объекта, яркого памятника эпохи советского конструктивизма.
В конце прошлого года завершилась также реставрация городской усадьбы Матвеевых в Волховском переулке. Специалисты воссоздали в здании историческую планировку, пакет, отреставрировали печи. До конца этого года там планируется открыть мини-отель. Исторический интерьер при обустройстве номеров затронут не будет, заверили в мэрии.
Невзирая на то, что жизнь в
Москве оказалась парализована из-за пандемии, власти столицы настроены
решительно. В 2020 году планируется завершить реставрацию около двух сотен
памятников. Среди них кинотеатр "Художественный" на Арбатской площади, Северный
речной вокзал и кинотеатр "Ударник" на улице Серафимовича.
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
Сообщения из Берлина о том, что главный российский оппозиционер Алексей Навальный действительно отравлен, причем, предположительно, ядом из печально известной группы "Новичок", привело к падению курса российского рубля