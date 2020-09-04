Обновленная Москва: что изменилось в столице к 873-летию

Обзор главных проектов города: что сделано и что планируется сделать для москвичей и туристов

В первые осенние выходные Москва отмечает День города. Несмотря на свой преклонный возраст – в 2020 г. столица празднует 873-летие – она остается одним из самых современных и удобных для жизни мировых мегаполисов. Поддерживать эту репутацию помогают реализуемые в городе проекты по развитию инфраструктуры, жилищному строительству и сохранению культурных объектов.

Дороги

Как избавиться от автомобильных пробок – над этим вопросом ломают голову эксперты и руководители всех без исключения крупных городов. В Москве строительству дорог и новых развязок уделяется очень большое внимание. В настоящее время в городе реализуется сложный проект по прокладке Северо-Восточной хорды .

Новая магистраль свяжет три округа столицы: север, восток и юго-восток. Она пройдет от трассы М11 "Москва – Санкт-Петербург" до Косинской эстакады у развязки МКАД с магистралью Вешняки – Люберцы и соединит такие востребованные путепроводы как Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе. Сейчас проект готов уже на 73%.

Построен участок от шоссе Энтузиастов до МКАД. В результате заметно снизилась нагрузка на Рязанский проспект, шоссе Энтузиастов, Щелковское шоссе и отдельные участки МКАД и ТТК.

Завершено строительство пути от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе. После запуска этого участка транспортные потоки в районе перераспределились, условия для движения автомобилей стали более комфортными.

Запущено движение от Измайловского до Щелковского шоссе. Важно, что оно организовано без светофоров, что заметно сокращает время в пути и идет на пользу экологии.

Готов перегон от Щелковского до Открытого шоссе. Для удобства движения часть пути проходит в тоннеле.

Ведутся работы по соединению Открытого и Ярославского шоссе. Поскольку данный отрезок хорды проходит через промзоны и занятые территории, здесь необходимо устроить множество эстакад. Завершить их возведение планируется к 2023 году.

Успешно функционируют участки от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе и до Бусиновской развязки.

Еще один участок СВХ – от Дмитровского до Ярославского шоссе – является одним из крупнейших дорожных строек Москвы. Четверть необходимых работ уже проведена. Планируется, что в 2022 г. участок будет готов. Горожане получат альтернативу МКАД и ТТК в северо-восточной части города, и транспортная доступность в целом повысится.

Помимо СВХ, реализуются дорожные проекты в других районах города. В частности, Юго-Восточная хорда соединит шоссе Энтузиастов, Третье транспортное кольцо (ТТК), Рязанский и Волгоградский проспекты, новую вылетную магистраль от ТТК до развязки МКАД с Бесединским шоссе, ул. Подольских Курсантов, Липецкую и Дорожную ул., Симферопольское и Варшавское шоссе и магистраль "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе". Работы ведутся на 8 из 10 участков ЮВХ, два оставшихся находятся на стадии проектирования.

Северо-Западная хорда уже готова. Южная рокада , которая пройдет от развязки Рублевского шоссе с МКАД до улицы Верхние Поля в Капотне, активно строится.

Важно, что каждая новая магистраль оборудуется пешеходными переходами. Прилегающую территорию обязательно благоустраивают. Кроме этого, ведется реконструкция действующих дорог, мостов, набережных.

Метро

Огромное значение город придает расширению сети метрополитена. Только в 2020 г. для пассажиров открыли станции "Авиамоторная" и "Лефортово", которые строились в рамках Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Запущено движение по участку Некрасовской линии – это станции "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская", "Нижегородская" и ТПУ "Рязанская". При этом мэр Москвы Сергей Собянин поставил амбициозную цель – удвоить метро.

Сейчас в столице строится более 100 объектов метро. Готовность Большой кольцевой линии (БКЛ) метро составляет 60%. Планируется до конца года открыть станции "Улица Народного Ополчения", "Карамышевская" и "Электрозаводская".

"Реализация самого масштабного проекта столичного метростроения – Большой кольцевой линии - ведется в графике", – подчеркнул гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

Благоустройство промзон

Новое дыхание городу дают бывшие промышленные зоны, которые благоустраиваются, переоборудуются для жизни, спорта, образования, отдыха.

Активная реорганизация промзон ведется с 2010 года. За это время в построенные там новые дома поселились более полумиллиона горожан. Но впереди еще большая работа. По оценке экспертов, в Москве предстоит реорганизовать почти 13 тыс. гектаров бывших промышленных территорий.

Один из таких проектов – промзона Братцево на Ленинградском шоссе. С 1940-х годов там находился завод строительных конструкций (Опытный механический завод № 2 Спецстроя России). Производство было прекращено в середине 1990х. В 2014 г. был принят проект по созданию на месте завода сбалансированного городского квартала, рассчитанного на проживание 5-6 тысяч человек и 1,5 тысячи новых рабочих мест.

Сейчас на улице Адмирала Макарова завершается строительство жилого комплекса "Невский" на 2 тыс. квартир. Из 7 корпусов введено в эксплуатацию уже пять. Более 1,3 тыс. семей отпраздновали новоселье. Оставшиеся два жилых корпуса планируется сдать в 2022 году.

"Здесь есть все – наука, производство, торговля, жилье, благоустроенная территория и даже небольшой канал", – оценил благоустроенный район в Братцево мэр Собянин.

Ведутся работы и по реорганизации других промзон города. В 2020 году там планируется ввести в эксплуатацию порядка 3,85 млн квадратных метров недвижимости. Около 1,88 млн из них составит жилье.

Качественная медицина

То, как столица справилась со вспышкой коронавируса, в очередной раз показало, насколько развита система здравоохранения. В Москве появляются новые объекты и реконструируются старые.

Так, Морозовская больница – крупнейшее в России многопрофильное детское медучреждение, обрело новую жизнь. Каждый год здесь получают помощь более чем 120 тысяч пациентов.

Новое семиэтажное здание больницы построили на месте старого корпуса, который был в аварийном состоянии. В новом корпусе начали оказывать медпомощь по новым направлениям – это и сердечно-сосудистая хирургия, и трансплантация органов. Пациентам предоставляют комфортные палаты – здесь все рассчитано для удобства не только юных пациентов, но и их родителей.

В новой клинике существует ряд уникальных центров, где лечат практически от любых болезней – здесь дети могут получить сложное и высокотехнологичное лечение. Работают в больнице около 500 врачей.

"Это одна из самых лучших в мире многопрофильных детских клиник",

– отмечал мэр столицы Сергей Собянин.

Осенью после капитального ремонта откроется новый корпус Центра паллиативной помощи.

"Одновременно сейчас в реконструкции находятся пять корпусов. Все палаты и все помещения здесь будут должным образом оборудованы по самому высокому стандарту",

– рассказал Собянин в ходе осмотра здания.

Еще четыре корпуса откроются уже в следующем году. Стоит отметить, что объем оказания паллиативной помощи москвичам в последние годы увеличился в полтора раза.

Новый корпус позволит размещать пациентов в более комфортных условиях. Это палаты на одного-четырех человек, где будет отдельный санузел, подъемники и кровати с электроприводом.

В четырех зданиях, капремонт которых начался в июле этого года, впервые в Москве появятся отделения сестринского ухода. Они предназначены для больных, которым необходимо круглосуточное наблюдение специалистов.

Новые школы и детские сады

В Москве строятся десятки новых учебных заведений – и для малышей, и для тех, кто постарше. С начала 2020 года в Москве сдали в эксплуатацию 13 объектов.



Так, в конце августа Сергей Собянин открыл новый детсад – его построили в районе Западное Дегунино на севере Москвы.

"Он отвечает всем требованиям комфорта и безопасности",

– отметил мэр.

Трехэтажное здание рассчитано на 150 малышей. Это шесть групп. Строили детский сад на деньги из бюджета города в рамках городской Адресной инвестиционной программы.

Большую работу в столице провели к 1 сентября. Ранее Собянин сообщил, что в День знаний в детские сады отправятся 450 тысяч детей. Для юных москвичей подготовили и отремонтировали действующие детсады, оснастили их дополнительным оборудованием, чтобы уберечь малышей от вирусов.

Новое здание школы появилось в районе Северный. В августе его осмотрел Собянин.

"Школа самая большая в поселке Северном и самая современная, оснащенная всем необходимым: два спортивных зала, актовый зал, библиотека",

– отметил градоначальник.

Строительство велось с апреля 2018 года. Возвели здание за счет городского бюджета. В новой школе для учеников начальных классов будут кабинеты ИЗО и природы, моделирования, труда, игровые комнаты для "продленки".

Для тех, кто постарше – будут кабинеты иностранных языков, черчения и рисования, информационных технологий.

Но на этом столичные власти не собираются останавливаться. До конца этого года в планах – еще 19 школ и 9 детсадов.

Реставрация памятников архитектуры

В столице бережно сохраняются памятники московской старины. За последние годы в городе успели отреставрировать почти полторы тысячи зданий. Из них 21 – в 2020 году. Среди них как огромные объекты, такие как ВДНХ, так и поменьше, но от этого не менее значимые: усадьбы, церкви, памятники.



В числе отреставрированных за последние годы: Усадьба Старо-Никольское, малый собор Донского монастыря, памятник Пушкину, фонтан "Золотой колос" на ВДНХ, Церковь Святого Климента, Папы Римского и многие другие объекты.

"Мы продолжаем борьбу за московскую старину, за исторические здания, создание которых находится под охраной", – отмечал Собянин.

В 2020 году завершилась реставрация Дома Наркомфина на Новинском бульваре. Возвели его в 1928-1930 гг. По словам мэра столицы, это был один из самых тяжелых объектов. На протяжении десятков лет ни разу не проводился ни капитальный ремонт, ни реставрация дома.

Здание в 2006 году отнесли к сотне памятников мировой культуры, которые находятся под угрозой уничтожения. К 2016 году весь коммунальный корпус и частично жилой пришли в аварийное состояние. Реставрация началась в 2017-м году, как только появилась возможность – права собственности на все помещения передали единому собственнику, а команда экспертов разработала проект.

Результатом многолетнего труда специалистов стала новая жизнь уникального объекта, яркого памятника эпохи советского конструктивизма.

В конце прошлого года завершилась также реставрация городской усадьбы Матвеевых в Волховском переулке. Специалисты воссоздали в здании историческую планировку, пакет, отреставрировали печи. До конца этого года там планируется открыть мини-отель. Исторический интерьер при обустройстве номеров затронут не будет, заверили в мэрии.

Невзирая на то, что жизнь в Москве оказалась парализована из-за пандемии, власти столицы настроены решительно. В 2020 году планируется завершить реставрацию около двух сотен памятников. Среди них кинотеатр "Художественный" на Арбатской площади, Северный речной вокзал и кинотеатр "Ударник" на улице Серафимовича.

