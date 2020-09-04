Финалисты чемпионата творческих компетенций получат уникальную возможность воплотить свои креативные идеи в жизнь

Победители конкурса ArtMasters смогут побывать на форуме "Таврида-2020", который сейчас проходит в Крыму. Конкурсанты будут работать в двух направлениях – "Музыка" и "Театр". Совместно с участниками форума они будут воплощать в жизнь свои самые смелые и креативные идеи, а также успеют поработать над реальными проектами.

Музыканты, вокалисты, видеооператоры и другие артисты должны будут поставить фрагмент театральной постановки или же снять видеоклип. По мнению Борислава Володина, который занимает пост руководителя дирекции Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters, это позволит молодому поколению накопить опыт и попробовать себя в будущей профессии.

Также поддержать начинающих специалистов приедут многие известные творческие инфлюенсеры. Например, клипмейкер и поэтэсса Елена Кипер, генеральный директор продюсерского центра "Золотой Век" Иван Бурляев, креативный продюсер студии "Союзмультфильм" Алена Оятьева и другие. Они поделятся своим опытом с юными коллегами и расскажут о профессиональных тонкостях.

В рамках коллаборации запланировано шоу "Таврида Art Masters", которое расскажет историю музы Тавриды и ее Мастера.

В октябре финалисты ArtMasters продолжат работу над своими проектами, а лучшие из них попадут на сцену Большого театра. Индивидуальные проекты оценят в первой половине октября, победители получат денежные призы и возможность стажироваться в крупной компании.