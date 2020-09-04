Володин назвал дело против посетивших Москву депутатов Рады ударом по диалогу в "нормандском формате"

Володин назвал дело против посетивших Москву депутатов Рады ударом по диалогу в "нормандском формате"
Вячеслав Володин. Фото: State Duma Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Председатель Государственной Думы считает, что украинские политики поступили правильно, посетив Россию

Вячеслав Володин высказал свое мнение по поводу возможного возбуждения уголовного дела против депутатов Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", которые весной посетили Москву для того, чтобы попытаться найти способы урегулирования конфликта на Юго-Востоке Украины. Политик уверен, что инициаторы уголовного дела "разрушают договоренности, существующие в рамках нормандского формата". 

Председатель Госдумы также добавил, что в таком случае, к уголовной ответственности нужно привлечь и действующего президента Украины Владимира Зеленского, поскольку он также принимает участие в нормандском форме на уровне глав государств. 

"Мы считаем, что этот диалог в рамках парламентского измерения нормандского формата нужен, и после того, как закончится пандемия, он должен быть продолжен с участием, в том числе, депутатов Франции и Германии", – подытожил Володин

Он также рассказал, зачем представители двух стран проводили встречу в марте. Как оказалось, весной обсуждали возможность создания парламентского измерения нормандского формата. 

Вячеслав Викторович добавил, что Россия по-прежнему открыта для диалога с политическими силами Незалежной и выступает за мирное урегулирование конфликта на Донбассе. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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