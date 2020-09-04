Председатель Государственной Думы считает, что украинские политики поступили правильно, посетив Россию

Вячеслав Володин высказал свое мнение по поводу возможного возбуждения уголовного дела против депутатов Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", которые весной посетили Москву для того, чтобы попытаться найти способы урегулирования конфликта на Юго-Востоке Украины. Политик уверен, что инициаторы уголовного дела "разрушают договоренности, существующие в рамках нормандского формата".

Председатель Госдумы также добавил, что в таком случае, к уголовной ответственности нужно привлечь и действующего президента Украины Владимира Зеленского, поскольку он также принимает участие в нормандском форме на уровне глав государств.

"Мы считаем, что этот диалог в рамках парламентского измерения нормандского формата нужен, и после того, как закончится пандемия, он должен быть продолжен с участием, в том числе, депутатов Франции и Германии", – подытожил Володин

Он также рассказал, зачем представители двух стран проводили встречу в марте. Как оказалось, весной обсуждали возможность создания парламентского измерения нормандского формата.

Вячеслав Викторович добавил, что Россия по-прежнему открыта для диалога с политическими силами Незалежной и выступает за мирное урегулирование конфликта на Донбассе.

