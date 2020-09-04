Курс рубля
- Доллар пошел вверх после новостей о "Новичке" из Германии
- Что будет с долларом: эксперт дал прогноз
- Курс доллара снизился до 73 рублей
В Московском зоопарке родился детеныш кошачьего лемура. Малыша назвали Вжик. Пока он питается молоком матери, но постепенно его переводят на "взрослую" еду.
У юного лемурчика еще рыжеватый оттенок шерстки, но скоро он приобретет серый окрас, а к 15 месяцам достигнет размеров старших товарищей, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Отмечается, что воспитанием Вжика занимаются заботливые родители – мама Мирре и 17-летний папа Фунтик.
Эти смешные зверьки в дикой природе обитают в лесах Мадагаскара. Они занесены в Международную Красную книгу как находящиеся под угрозой исчезновения – популяция данных приматов насчитывает всего две тысячи особей. Всему виной плохие природные условия и браконьерство.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
МАЛЕНЬКИЙ ЭНЕРДЖАЙЗЕР - В ЗООПАРКЕ РОДИЛСЯ ДЕТЕНЫШ КОШАЧЬЕГО ЛЕМУРА 🐾🎉 Кошачьи лемуры, в целом, очень непоседливые зверьки. Но малыш, который родился в нашем Зоопарке в начале июня, оказался необычно гиперактивным и любопытным. Детеныша назвали Вжик. 💫 Вжику уже почти три месяца, он до сих пор питается материнским молоком, но уже начинает пробовать всё то, что едят большие лемуры, и совсем скоро перейдет на «взрослую» еду. Кошачьи лемуры питаются овощами, фруктами и насекомыми. 🍃 Сейчас у малыша детская рыжеватая шерстка, которая с возрастом становится серой. Размеров взрослого животного Вжик достигнет примерно к 15 месяцам. ☀ Мама Мирра и папа Фунтик в равной степени заботятся о малыше. Если маме нужно уйти по каким-то своим делам, папа сразу пересаживает его к себе на спину. Мирра – молодая самочка, но это уже не первое её потомство, опыта в воспитании непоседливых детей у нее достаточно. Папе Фунтику 17 лет – он единственный самец, и тоже очень трепетный отец и заботливый семьянин. Правда, у лемуров в группах обычно царит женская иерархия, во главе которой стоит доминирующая самка. 🌏 В природе кошачьих лемуров можно встретить в лесах на юге и юго-западе острова Мадагаскар. На родине их называют «маки». Этот вид приматов занесен в Международную Красную книгу, он находится под угрозой исчезновения. Численность редких животных неуклонно снижается из-за браконьерства и уничтожения естественной среды обитания. ❗ По данным зоологов, в дикой природе насчитывается всего около двух тысяч особей, поэтому ведущие зоопарки мира трудятся над созданием резервной популяции мадагаскарских лемуров. Московский зоопарк принимает активное участие в Европейской программе по сохранению популяции этого вида. Когда Вжик подрастет, он может отправиться в один из ведущих российских или зарубежных зоопарков.
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
Сообщения из Берлина о том, что главный российский оппозиционер Алексей Навальный действительно отравлен, причем, предположительно, ядом из печально известной группы "Новичок", привело к падению курса российского рубля