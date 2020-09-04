За юным приматов ухаживают заботливые родители

В Московском зоопарке родился детеныш кошачьего лемура. Малыша назвали Вжик. Пока он питается молоком матери, но постепенно его переводят на "взрослую" еду.

У юного лемурчика еще рыжеватый оттенок шерстки, но скоро он приобретет серый окрас, а к 15 месяцам достигнет размеров старших товарищей, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Отмечается, что воспитанием Вжика занимаются заботливые родители – мама Мирре и 17-летний папа Фунтик.

Эти смешные зверьки в дикой природе обитают в лесах Мадагаскара. Они занесены в Международную Красную книгу как находящиеся под угрозой исчезновения – популяция данных приматов насчитывает всего две тысячи особей. Всему виной плохие природные условия и браконьерство.