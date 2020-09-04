Случившееся превратило Алексея в "главного оппозиционера страны"

На данный момент мировое сообщество внимательно следит за тем, как развиваются события вокруг ситуации с отравлением Алексея Навального. Свою точку зрения решил высказать журналист Владимир Познер.

Телеведущий заявил, что отравление главы ФБК гораздо страшнее для властей России, чем все его разоблачения, которые он публикует на своем ютуб-канале. Теперь, считает Владимир Владимирович, имя Навального стало известно всему миру, хотя до этого оно мало где упоминалось.

"На Западе о нем узнали все, он стал "Главным оппозиционером" России", – цитирует эксперта официальный сайт "Познер Online".

К слову, Владимир Познер уже говорил о том, что думает об отравлении Алексея Навального. Тогда журналист предположил, что отравить главу ФБК мог некто, кто желает навредить России.

"Не могу отогнать от себя мысль, что человек, желающий нанести ущерб России, вряд ли мог бы придумать более эффективный способ сделать это", – написал Владимир Владимирович на своем официальном сайте.

Напомним, что ранее Познер рассказал об ужине с Александром Лукашенко.