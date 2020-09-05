Жители 47 регионов продемонстрировали свои проекты и идеи

В Крыму состоялось объявление итогов грантового конкурса на фестивале "Таврида арт". Победителями проекта стали 30 представителей из 19 российских регионов. На проекты, получившие гранты, выделили 15 млн рублей. Победителей наградил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Он отметил, что государство видит старания молодых талантов, направленные на реализацию своих идей в жизнь. Каждый год конкурс охватывает все новые масштабы.

Попробовать свои силы могли представители молодого поколения в сфере искусств и культуры возрастом от 18 до 30 лет. Участвовали жители 47 регионов РФ. Самые высокие результаты продемонстрировали Татарстан, Кабардино-Балкария и Москва. По трое участников от каждого из этих субъектов получили средства на реализацию своих идей.

Конкурс проходил в девяти номинациях: добровольчество, инициативы творческой молодежи (оказавшиеся самой популярной категорией), молодежные медиа, воспитание патриотизма, профилактика негативных проявлений в молодежной среде, развитие соцлифтов, спорт, здоровый образ жизни, туризм, студенческие инициативы, укрепление семейных ценностей.

Крупнейший грант в 1,160 миллиона рублей завоевала Татьяна Черных из Бурятии со своим проектом "Отправная точка". Девушка рассказала об образовательном модуле, разработанном для ознакомления с различными возможностями для ребят, которые не имеют ресурсов для развития своего потенциала из-за необходимости работать в юном возрасте, минуя обучение в школах и институтах.

Подробная информация опубликована на официальном портале арт-кластера.