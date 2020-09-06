Участники фестиваля "Таврида – АРТ" преподнесли "живой подарок" суперфиналистам "Лидеров России"

Участники фестиваля "Таврида – АРТ" преподнесли "живой подарок" суперфиналистам "Лидеров России"
Фото: пресс-служба
Перед серьезным испытанием конкурсантов тепло поприветствовали и пожелали удачи

Фестиваль "Таврида – АРТ" завершился в Крыму накануне, 5 сентября. А уже сегодня начнется суперфинал "Лидеров России".

К конкурсантам обратился первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Во время прямого включения он пожелал удачи всем участвующим. Кириенко отметил, что конкурс дает шанс не только вырасти в профессиональном плане, но и обрести настоящих друзей.

"…сегодня есть хорошая возможность посидеть вместе у костра, ведь люди, которые рядом с вами, это не конкуренты, а настоящие друзья (…) пройдет время и с вами останется самое главное: дружба, надежное плечо, человеческие отношения",

– сказал он.

Фото: пресс-служба

Поприветствовал финалистов конкурса "Лидеры России" и участник "Тавриды – АРТ" Влад Королев. Он поздравил конкурсантов и рассказал, какой сюрприз для них подготовили.

"…пусть сейчас наша встреча проходит в режиме онлайн, мы приготовили для вас "живой" подарок! Прямо сейчас у вас в Сенеже резиденты Арт-кластера "Таврида".

Сюрприз участникам конкурса преподнесли музыкальный – для них выступила группа Yunash Bross.

Суперфинал "Лидеров России" в 2020 году пройдет в Мастерской управления "Сенеж". В конкурсе участвуют 300 управленцев из 54 российских регионов, а также Белоруссии и Украины. Сотня победителей получит в наставники ведущих управленцев России. Их имена станут известны уже в понедельник, 7 сентября.

Фестиваль "Таврида – АРТ" прошел в этом году со 2 по 6 сентября в Крыму. Грандиозное мероприятие состоялось в двух форматах: онлайн и офлайн и объединило все направления искусства. Напомним, что первый фестиваль прошел в прошлом году, а число зрителей составило более 92 тысяч человек.

Фото: пресс-служба

"Таврида – АРТ" проводится в рамках федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Организатор проекта – АНО "Центр развития культурных инициатив.

Конкурс "Лидеры России" проводится АНО "Россия – страна возможностей" по поручению президента. Это флагманский проект одноименной платформы, объединяющей 25 проектов. Поддержку конкурсу оказывает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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