В Подмосковье начался суперфинал "Лидеров России"

Проекты конкурсанты представят на базе мастерской "Сенеж"

300 управленцев из трех стран борются за победу. Лучшие из них получат наставника из ведущих управленцев страны и миллион, чтобы реализовать свои идеи.

На церемонии открытия руководитель конкурса "Лидеры России" генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров обратился к участникам.

"Вы показали отличные результаты на этапе полуфиналов и заслуженно получили приглашения на финальные испытания. Суперфинал в этом году был действительно долгожданным. И я рад, что, несмотря ни на какие сложности, вы смогли сегодня встретиться очно".

Как рассказал Комиссаров, большая часть суперфиналистов представляют проекты в сфере образования, IT и науки – их 42 процента. Представителей финансового сектора – 21 процент. Далее идет здравоохранение – 10 процентов, ненамного отстает промышленность – 9 процентов, а также строительство, транспорт и логистика – 7 процентов. Шесть процентов суперфиналистов составили представители сферы торговли, 4 процента – сферы услуг и один процент – государственного управления.

"Проект "Лидеры России" не про замещение вакантных должностей. Его возможности намного шире и не ограничены предпочтениями конкретного работодателя. Я бы сказал, что это, прежде всего, работодатели пристально следят за конкурсом и его участниками, а не наоборот. И сейчас представители компаний, ведомств и различных структур тоже присутствуют на суперфинале", – отметил Комиссаров на церемонии открытия.

Одной из участниц суперфинала конкурса "Лидеры России" стала Мария Львова-Белова. Она воспитывает 17 детей. Пять из них – родные, остальные – под опекой или приемные. У многих из детей, которых Мария взяла под крыло, есть инвалидность. Сейчас у таких ребят, которые раньше могли попасть только в интернат, покинув детский дом, появилось другое будущее – благодаря семье и опеке. Этой проблеме Мария посвятила свои проекты. Один из них – "Дом Вероники", это активный пансион для ребят с инвалидностью, которым необходимо постоянное сопровождение. Выпускники детдомов могут прийти в "Дом на Березовском", а в арт-поместье "Новые берега" этим людям помогут реализовать стартапы. Многодетная мама при поддержке команды уже помогла многим – счет идет на сотни.

Еще один участник "Лидеров России", который прошел в суперфинал – Сергей Тихонов. Вместе с женой он запустил проект, посвященный детскому воспитанию. Интересно. Что основная его деятельность связана с совсем другой сферой – Сергей недавно основал компанию, которая сегодня успешно развивается и занимается поставками оборудования для крупных атомных станций. Подробности об участниках рассказали в репортаже на телеканале "Россия 24". Как отмечает суперфиналист, "Лидеры России" дает бонусы, которыми вряд ли могут похвастаться другие конкурсы.

Один из них – возможность пообщаться и поработать вместе с представителями совершенно разных сфер. Так, Дмитрий Журавлев основал восемь компаний, одна из которых, связанная с туризмом, не только пережила кризис, но и расширила сферу деятельности. А Сергей Леонидченко – руководитель одного из департаментов министерства иностранных дел России. Участник конкурса проводит переговоры в разных странах на самом высоком уровне. Его проект связан с профориентацией.

Суперфинал конкурса "Лидеры России" начался сегодня, 6 сентября. На торжественной церемонии трем сотням участников вручили сертификаты на обучение в любом из российских вузов в размере 1 миллиона рублей. Уже 7-го сентября станут известны имена сотни победителей. Напомним, в суперфинал попали 300 участников из 54 российских регионов и по двое конкурсантов из Украины и Белоруссии. Всего заявку на участие в конкурсе "Лидеры России 2020" подали 233830 человек из всех регионов России и 68 стран мира.